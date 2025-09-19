Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. Защитник побеждал в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом» и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 со сборной России

Марио Фернандес объявил о завершении игровой карьеры в 35 лет.

Об этом бывший защитник ЦСКА и «Зенита» сообщил в соцсетях жены.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста.

Благодарю Бога, это было бы невозможно без него. Обнимаю», – говорится в сообщении бывшего игрока сборной России.

Большую часть карьеры, с 2012 по 2022 год, Фернандес выступал за ЦСКА, с которым трижды стал чемпионом России. Сезон-2023/24 Марио провел в «Зените», с которым тоже выиграл РПЛ.

В составе сборной России защитник провел 33 матча и забил пять мячей. В 2018 году на чемпионате мира в России дошел с национальной командой до четвертьфинала.