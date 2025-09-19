  • Спортс
  • Победа «Барсы» в ЛЧ с дублем Рэшфорда, поражения «Спартака» и ЦСКА в Кубке России, Моуринью возглавил «Бенфику», МОК не отстранит Израиль и другие новости
3

1. Завершился 1-й тур Лиги чемпионов. «Барселона» на выезде разобралась с «Ньюкаслом» (2:1) благодаря дублю Маркуса Рэшфорда. «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» (2:0), играя в большинстве с 21-й минуты, а Холанд забил 50-й гол в ЛЧ и сделал это быстрее всех.

«Спортинг» разгромил дебютанта турнира «Кайрат» (4:1). «Байер» в гостях на 91-й ушел от поражения от «Копенгагена» (2:2). «Монако» без Александра Головина был разгромлен «Брюгге» (1:4). Таблица по итогам первого тура общего этапа – здесь.

2. В 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА упустил победу на 93-й минуте и уступил «Балтике» (1:1, пенальти – 9:10; дошло даже до ударов вратарей). «Спартак» вел у «Ростова» в Москве, но в итоге проиграл (1:2) и упустил шанс досрочно выйти в плей-офф. 

3. Жозе Моуринью нашел себе новый клуб – возглавил «Бенфику», в которой был главным тренером 25 лет назад. 62-летний португалец уколол бывшую команду: «Я ошибся, перейдя в «Фенербахче». Мой уровень – тренировать крупнейшие клубы мира. Я вернулся на него, возглавив «Бенфику».

4. В FONBET КХЛ «Металлург» победил «Барыс» (5:1), «Лада» уступила «Торпедо» (1:5), ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:5).

5. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет отстранять Израиль от соревнований, так как страна соблюдает Олимпийскую хартию.

6. На чемпионате мира по легкой атлетике Уолкотт победил в метании копья у мужчин, Кебиначипи и Маклафлин-Леврон – на 400 м, Перес Эрнандес – в тройном прыжке. У Маклафлин-Леврон – лучший результат на 400 м в мире за 40 лет, даже Кратохвилова бежала медленнее.

7. Сын бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барселоны» 7,5 миллиона евро не за отчеты об арбитрах, связь клуба и чиновника CTA он назвал неэтичной. Экс-президент каталонцев Росель заявил: «Зачем «Барсе» помощь арбитров, если у нее была лучшая команда в мире? Месси, Пике и компания побеждали в Испании и Европе».

8. Бразилия и Франция не вышли в плей-офф мужского чемпионата мира по волейболу, проиграв Сербии и Аргентине соответственно, Италия победила Украину.

9. Okko приобрел права на трансляцию олимпийской квалификации фигуристов, «Матч ТВ» также планировал показ, но удалил анонсы с расписанием. Корейская фигуристка напала с ножом на бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании.

10. Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки.

11. Би Джей Пенна снова арестовали. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях незаконно проник в дом матери.

12. Россиянка Амина Танделова завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе.

Цитаты дня:

Депутат Свищев: «УЕФА обязан поддерживать развитие футбола в ДНР и ЛНР. Они должны делать это вне зависимости от государственного устройства стран – в Африке же помогают»

Кантона призвал бойкотировать матчи с Израилем: «Россию отстранили через 4 дня после начала конфликта. Геноцид длится уже 716 дней, но Израиль все еще участвует в турнирах»

Фанат «Ливерпуля» о Симеоне: «Он трусоват. Не было расизма, упоминаний Фолклендской войны. Помощник плюнул в меня, я не говорил ничего, кроме «########, мы выиграли»

Чемпион мира Фред Керли хочет превзойти рекорд Усэйна Болта, пробежав 100 м на турнире без допинг-контроля: «Это возможность стать самым быстрым в истории»

Евгений Малкин: «Люблю пиво, выпиваю пару бутылок. Нам нравится посидеть в раздевалке, когда играем дома. Иногда смотрим матч какой-нибудь команды Запада»

Дмитрий Васильев: «Кто-то говорит, что Москва все себе деньги захапала и жирует. Зарабатывайте тоже, кто вам мешает»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
