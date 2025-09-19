КДК РФС дисквалифицировал Милана Гайича на две игры в Мир РПЛ.

Защитник ЦСКА получил прямую красную карточку в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). Он отмахнулся локтем от Давида Семенчука.

«Милан принес извинения КДК, футболисту «Ростова», сказал, что ударил соперника чисто случайно, задел его.

Гайич дисквалифицирован на 2 матча, один из них – условный. Испытательный срок – 3 месяца», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц .

