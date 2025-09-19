Джером Боатенг завершил карьеру. Защитник выиграл 25 трофеев с «Баварией» и стал чемпионом мира с Германией
Джером Боатенг объявил о завершении карьеры.
«Семья. Друзья. Фанаты. Время пришло», – написал 37-летний немец в соцсетях.
Последним клубом Боатенга был австрийский ЛАСК.
Наиболее известен Джером по выступлениям за «Баварию», за которую провел 363 матча, забил 10 голов и сделал 25 ассистов. В ее составе он взял 25 трофеев, включая 9 побед в Бундеслиге и две в Лиге чемпионов.
Боатенг также выступал за «Гамбург», «Герту», «Манчестер Сити», «Лион», «Салернитану» и сборную Германии, с которой стал чемпионом мира.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1205 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Джерома Боатенга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости