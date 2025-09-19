Джером Боатенг завершил карьеру. Защитник выиграл 25 трофеев с «Баварией» и стал чемпионом мира с Германией

Джером Боатенг объявил о завершении карьеры.

«Семья. Друзья. Фанаты. Время пришло», – написал 37-летний немец в соцсетях.

Последним клубом Боатенга был австрийский ЛАСК.

Наиболее известен Джером по выступлениям за «Баварию», за которую провел 363 матча, забил 10 голов и сделал 25 ассистов. В ее составе он взял 25 трофеев, включая 9 побед в Бундеслиге и две в Лиге чемпионов.

Боатенг также выступал за «Гамбург », «Герту», «Манчестер Сити », «Лион », «Салернитану» и сборную Германии, с которой стал чемпионом мира.