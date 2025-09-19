Россияне не смогут участвовать в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026

Россияне и белорусы не смогут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане.

Как сообщил Международный олимпийский комитет (МОК), участие предусмотрено для делегаций сборных, но не для нейтральных атлетов.

При этом вопрос допуска россиян и белорусов до церемонии закрытия будет решен позже – во время соревнований.

Открытие Олимпиады пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро».