Россияне не смогут участвовать в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026
Россияне и белорусы не смогут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане.
Как сообщил Международный олимпийский комитет (МОК), участие предусмотрено для делегаций сборных, но не для нейтральных атлетов.
При этом вопрос допуска россиян и белорусов до церемонии закрытия будет решен позже – во время соревнований.
Открытие Олимпиады пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт МОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости