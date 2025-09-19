  • Спортс
  • Федерация гимнастики России запретила яркий макияж, стразы и перья на купальниках у юных спортсменок
Федерация гимнастики России запретила яркий макияж, стразы и перья на купальниках у юных спортсменок

ФГР запретила гимнасткам в возрасте от 6 до 9 лет выступать с ярким макияжем.

Также, согласно новым требованиям, не позволяется использовать для декорирования купальников (комбинезонов) юных гимнасток кристаллы, стразы, пайетки, бусины, бисер, жемчуг, стразовые ленты, цепочки, перья.

В то же время разрешено использование тканей любого цвета и фактуры, тканей с блеском, с градиентом, декорирование аппликацией, вышивкой. Допускается легкий макияж в естественных, нейтральных тонах.

«Федерацией гимнастики России (ФГР) утверждены требования к спортивной одежде, макияжу и прическе для гимнасток I-III юношеских спортивных разрядов по художественной гимнастике.

Главная цель этих норм – подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Мы убеждены, что художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам.

Особое внимание уделено социальной стороне вопроса. Запрет на использование дорогостоящего декора позволяет снизить финансовую нагрузку на семьи и делает занятия художественной гимнастикой более доступными для каждого ребенка.

Федерация считает принципиально важным, чтобы все дети соревновались в равных условиях, а решающим фактором были их спортивные способности, трудолюбие и талант», – отметили в пресс-службе ФГР.

В соревнованиях III юношеского разряда выступают гимнастки возрастом от шести до семи лет, II – до восьми лет, I – до девяти лет. При несоблюдении требований к макияжу и костюмам спортсменки получат нулевые оценки за упражнения. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
художественная гимнастика
ТАСС
Федерация гимнастики России
