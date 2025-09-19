Елена Куличенко: «Не хочу жить в Америке – там опасно. Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть»
23-летняя Куличенко выступает за Кипр, ранее представляла Россию. Она училась в университете Джорджии в Атланте.
– Я же правильно понимаю, что ты закончила универ?
– Да.
– Что дальше?
– Ты задал вопрос на миллион долларов! Я весь год себе говорила: «После Токио решу. После чемпионата мира все будет понятно». И вот мы с тобой здесь – и мне вообще ничего непонятно! Надеюсь, вселенная даст знаки: что делать, куда идти. Нужно определиться с тренером.
– С американским уже не получится?
– Блин, это ведь надо там жить. А я не хочу в тот маленький городок.
– Потому что это маленький городок?
– Да нет, я вообще не хочу в Америку. Что там делать? Еще и опасно.
– В плане?
– Ты новости не читаешь? Украинку зарезали, кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная!
– Не чувствуешь себя там в безопасности?
– Абсолютно. Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть. Я, может, чуть утрирую. Да, жизнь непредсказуемая, и, может, еще и вернусь когда-то. Но пока так, – сказала призер Универсиады Куличенко в интервью журналисту Спортса’’ Владимиру Иванову.
