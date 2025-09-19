  • Спортс
  • Елена Куличенко: «Не хочу жить в Америке – там опасно. Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть»
22

Елена Куличенко: «Не хочу жить в Америке – там опасно. Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть»

Прыгунья в высоту Елена Куличенко считает, что в США жить опасно.

23-летняя Куличенко выступает за Кипр, ранее представляла Россию. Она училась в университете Джорджии в Атланте.

– Я же правильно понимаю, что ты закончила универ?

– Да.

– Что дальше?

– Ты задал вопрос на миллион долларов! Я весь год себе говорила: «После Токио решу. После чемпионата мира все будет понятно». И вот мы с тобой здесь – и мне вообще ничего непонятно! Надеюсь, вселенная даст знаки: что делать, куда идти. Нужно определиться с тренером.

– С американским уже не получится?

– Блин, это ведь надо там жить. А я не хочу в тот маленький городок.

– Потому что это маленький городок?

– Да нет, я вообще не хочу в Америку. Что там делать? Еще и опасно. 

– В плане?

– Ты новости не читаешь? Украинку зарезали, кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная!

– Не чувствуешь себя там в безопасности?

– Абсолютно. Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть. Я, может, чуть утрирую. Да, жизнь непредсказуемая, и, может, еще и вернусь когда-то. Но пока так, – сказала призер Универсиады Куличенко в интервью журналисту Спортса’’ Владимиру Иванову.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Елена Куличенко
сборная Кипра жен
прыжки в высоту
19сегодня, 11:00
