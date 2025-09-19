ЦСКА и Кузяев обсуждают контракт по схеме «1+1». Медосмотр – на этой неделе («СЭ»)

Далер Кузяев близок к переходу в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», сейчас стороны ведут переговоры о заключении годичного контракта с опцией продления еще на сезон.

Ожидается, что бывший хавбек «Зенита» и «Гавра» пройдет медосмотр уже на этой неделе.

Кузяев покинул Мир РПЛ в 2023 году и провел два сезона в Лиге 1. Подробно со статистикой 32-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь .