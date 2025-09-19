ЦСКА и Кузяев обсуждают контракт по схеме «1+1». Медосмотр – на этой неделе («СЭ»)
Далер Кузяев близок к переходу в ЦСКА.
По информации «Спорт-Экспресса», сейчас стороны ведут переговоры о заключении годичного контракта с опцией продления еще на сезон.
Ожидается, что бывший хавбек «Зенита» и «Гавра» пройдет медосмотр уже на этой неделе.
Кузяев покинул Мир РПЛ в 2023 году и провел два сезона в Лиге 1. Подробно со статистикой 32-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?699 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости