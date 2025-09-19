17

ЦСКА и Кузяев обсуждают контракт по схеме «1+1». Медосмотр – на этой неделе («СЭ»)

Далер Кузяев близок к переходу в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», сейчас стороны ведут переговоры о заключении годичного контракта с опцией продления еще на сезон.

Ожидается, что бывший хавбек «Зенита» и «Гавра» пройдет медосмотр уже на этой неделе.

Кузяев покинул Мир РПЛ в 2023 году и провел два сезона в Лиге 1. Подробно со статистикой 32-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?699 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДалер Кузяев
logoСпорт-Экспресс
logoЦСКА
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА хочет подписать Кузяева. Далер готов перейти («Чемпионат»)
39сегодня, 16:50
«Ахмат» заинтересован в Кузяеве. Черчесов видит в нем ключевого игрока и гарантирует хорошие финансовые условия (Sport24)
28вчера, 12:58
Кузяев ведет переговоры с клубами РПЛ. Предложений от европейских команд не было с июля
94вчера, 09:57
Главные новости
Генменеджер Ла Лиги Гомес о снижении лимита расходов «Барсы» на 112 млн: «Сумма совпадает с деньгами за VIP-места. Один аудитор сказал да, потом другой сказал нет – и лишил клуб 100 млн»
415 минут назад
«Диванные критики завидуют и не хотят встать чем-то заняться. Мы жертвуем здоровьем, я променял детство на футбол». Рожков об осуждении зарплат игроков
317 минут назад
Шикунов о «Спартаке»: «Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао – столько денег похоронили! Что Франсис сделал хорошего? Нам хватило Гарсии, два гола за такие деньги – ненормально»
1249 минут назад
Энрике мечтает вернуться в «Барселону». Президентские выборы в клубе могут помочь с этим (Diario Sport)
3756 минут назад
Страйк-режим в «Невидимке». Сколько футболистов подряд назовете?
57 минут назадТелеграм
ЦСКА хочет подписать Кузяева. Далер готов перейти («Чемпионат»)
39сегодня, 16:50
Энтони Гордон: «Ньюкасл» многому научился в матче с «Барселоной». В Англии так не играют – не на таком уровне. Некоторые их действия в середине поля были по-настоящему первоклассными»
23сегодня, 16:39
Станковича могли отстранить на 3 месяца за брань в адрес судьи – таков максимальный срок с учетом рецидива
12сегодня, 16:24
Соболев провел гендер-пати возле «Газпром Арены» и узнал, что у него будет сын: «Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир»
45сегодня, 16:19Видео
Владимир Пономарев: «Стыдно, что Фернандес гражданин России. Мы дураки пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну, его интересовали только деньги»
77сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Член совдира «Локо» Филатов продал бы Батракова за 20 млн евро: «Жили же как-то без него раньше. На эти деньги можно много игроков купить качественных»
14 минуты назад
Генсек РФС Митрофанов о дисквалификации Станковича: «Решение принято строго в рамках закона»
225 минут назад
Энцо Мареска: «Когда я пришел в «Челси», нам нужно было создать культуру, и я доволен достигнутым. При сплоченности и усердии на поле за его пределами между игроками возникает особая химия»
238 минут назад
Арбитр Бобровский о давлении после ошибки в игре «Пари НН» и «Махачкалы» в 2024-м: «Мой номер слили в сеть. Были попытки взлома важных ресурсов, банковских карт»
140 минут назад
Канчельскис про «Зенит»: «Легионеры еще проявят себя. Клуб остается претендентом на чемпионство»
159 минут назад
Станислав Черчесов: «Единственный раз праздновал день рождения в 50 лет. Не то что мне жалко потратить пару рублей. Столько звонков, надо отвечать. Это отвлекает»
5сегодня, 16:32
Хаби Алонсо: «Мбаппе будет начинать некоторые матчи не в старте, ему надо принять это как данность»
9сегодня, 16:14
«Если лучший футболист в истории останется еще на какое-то время, это будет отличная новость для МЛС». Маскерано о продлении контракта с Месси
2сегодня, 16:04
Угальде об эмоциональности Станковича: «Это нормально. Значит, что он живет футболом»
5сегодня, 15:45
Юрий Белоус: «Не вижу ни одного преимущества у Станковича перед Юраном. «Спартаку» нужно назначить своего, Сергей будет успешнее Деяна. Увольнение назрело, команда без руля и ветрил»
14сегодня, 15:44