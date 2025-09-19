  • Спортс
  • Гран-при Азербайджана-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й
8

Норрис показал лучшее время в первой тренировке в Баку, Пиастри и Леклер в топ-3.

Гран-при Азербайджана

Баку

19 сентября 2025 года

1-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.42,704 (18 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,310 (13)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,552 (16)

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,553 (15)

5. Алекс Албон («Уильямс») +0,859 (17)

6. Юки Цунода («Ред Булл») +1,034 (15)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,086 (14)

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,155 (17)

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,199 (17)

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,271 (16)

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,281 (16)

12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,282 (18)

13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,383 (14)

14. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,383 (18)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,435 (15)

16. Оливер Бермэн («Хаас») +1,447 (17)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,625 (15)

18. Эстебан Окон («Хаас») +1,735 (15)

19. Франко Колапинто («Альпин») +2,595 (14)

20. Пьер Гасли («Альпин») +2,714 (17)

Опубликовал: Михаил Ширяев
