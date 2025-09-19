Зоркин уронил фитнес-браслет на лед в матче с «Ак Барсом». Защитника «Салавата» удалили на 2 минуты за «незаконное и опасное снаряжение»
Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед в матче с «Ак Барсом».
Казанский клуб играет с «Салаватом» (3:0, третий период) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Во 2-м периоде защитник уфимцев Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед. Судья нашел гаджет и вернул его на скамейку «Салавата».
По итогам эпизода Зоркин получил 2 минуты штрафа за «незаконное и опасное снаряжение».
Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска»
Дыняк вышел на лед со смартфоном и выронил его во время матча с «Авангардом». Ги Буше требовал наказать игрока «Ак Барса»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости