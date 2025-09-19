Зоркин уронил фитнес-браслет на лед в матче с «Ак Барсом». Защитника «Салавата» удалили на 2 минуты за «незаконное и опасное снаряжение»

Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед в матче с «Ак Барсом».

Казанский клуб играет с «Салаватом» (3:0 , третий период) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Во 2-м периоде защитник уфимцев Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед. Судья нашел гаджет и вернул его на скамейку «Салавата ».

По итогам эпизода Зоркин получил 2 минуты штрафа за «незаконное и опасное снаряжение».

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска»

