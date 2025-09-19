5

Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник, Ким Хен Гем, Пито, Виртанен, Каррильо и Власенко покажут короткие программы

20 сентября Петр Гуменник выступит с короткой на олимпийском отборе в Пекине.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

Мужчины

Короткая программа

Начало – 5:00 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

2. Петр Гуменник (Россия) – 5:14

3. Евгений Пузанов (Беларусь)

Вторая разминка

8. Диас Жиренбаев (Казахстан)

Третья разминка

11. Давид Льютон-Брейн (Монако)

12. Джарвис Хо (Гонконг)

13. Кирилл Марсак (Украина)

14. Бурак Демирбога (Турция)

15. Семен Данильянц (Армения)

Четвертая разминка

16. Георгий Рештенко (Чехия)

17. Вальтер Виртанен (Финляндия)

18. Александр Власенко (Венгрия)

19. Генрих Гартунг (Германия)

20. Маурицио Цандрон (Австрия)

Пятая разминка

21. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй)

22. Франсуа Пито (Франция)

23. Эдвард Эпплби (Великобритания)

24. Ким Хен Гем (Южная Корея)

25. Тамир Куперман (Израиль)

26. Донован Каррильо (Мексика)

Полные составы – здесь.

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
мужское катание
олимпийская квалификация
результаты
logoсборная России
Евгений Пузанов
сборная Беларуси
logoПетр Гуменник
logoсборная Украины
Семен Данильянц
Давид Льютон-Брейн
logoсборная Казахстана
сборная Армении
Кирилл Марсак
сборная Монако
Диас Жиренбаев
сборная Гонконга
Бурак Демирбога
logoсборная Турции
Маурицио Цандрон
logoсборная Франции
Генрих Гартунг
Ким Хен Гем
logoсборная Великобритании
logoсборная Венгрии
Георгий Рештенко
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Финляндии
Ли Юйсян
Вальтер Виртанен
сборная Австрии
сборная Китайского Тайбэя
logoсборная Германии
Эдвард Эпплби
logoсборная Израиля
Александр Власенко
сборная Мексики
Франсуа Пито
Тамир Куперман
Донован Каррильо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян лидирует в короткой программе, Хендрикс, Губанова выйдут на лед
9761 минуту назадLive
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
20 минут назад
Светлана Журова: «Петросян по силам взять золото ОИ, но нужно катать абсолютно чисто. Пример Слуцкой показывает, что малейшую ошибку могут не простить»
11сегодня, 12:05
Катарина Гербольдт: «Оценки Петросян, откровенно говоря, невысокие. Не настолько идеальный прокат, как нам хотелось бы, но она боролась»
8сегодня, 11:51
Татьяна Тарасова: «Хорошо, что Тутберидзе присутствует на олимпийском отборе»
1сегодня, 11:39
Аделия Петросян об оценках за короткую программу на олимпийском отборе: «Нормально»
49сегодня, 11:35
Петросян получила 68,72 балла за короткую на олимпийском отборе. На российских стартах ей ставили не меньше 70 за последние четыре года
54сегодня, 11:24
Максим Траньков: «Рад за Петросян, не сомневался, что у нее все получится. Была маленькая помарка, но ничего страшного»
сегодня, 11:19
Наталья Бестемьянова: «Петросян – умничка, прекрасный прокат! Для первого выхода после такого длительного отсутствия – она молодец»
1сегодня, 11:14
Леонова об оценках Петросян: «Маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки, можно было пощедрее. Но это первая разминка»
8сегодня, 11:08
Ко всем новостям
Последние новости
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
сегодня, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4611 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58