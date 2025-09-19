Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник, Ким Хен Гем, Пито, Виртанен, Каррильо и Власенко покажут короткие программы
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
Мужчины
Короткая программа
Начало – 5:00 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
2. Петр Гуменник (Россия) – 5:14
3. Евгений Пузанов (Беларусь)
Вторая разминка
8. Диас Жиренбаев (Казахстан)
Третья разминка
11. Давид Льютон-Брейн (Монако)
12. Джарвис Хо (Гонконг)
13. Кирилл Марсак (Украина)
14. Бурак Демирбога (Турция)
15. Семен Данильянц (Армения)
Четвертая разминка
16. Георгий Рештенко (Чехия)
17. Вальтер Виртанен (Финляндия)
18. Александр Власенко (Венгрия)
19. Генрих Гартунг (Германия)
20. Маурицио Цандрон (Австрия)
Пятая разминка
21. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй)
22. Франсуа Пито (Франция)
23. Эдвард Эпплби (Великобритания)
24. Ким Хен Гем (Южная Корея)
25. Тамир Куперман (Израиль)
26. Донован Каррильо (Мексика)
Полные составы – здесь.
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник