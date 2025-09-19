Ковентри о критериях допуска россиян на Олимпиаду-2026: «Мы довольны тем, как это работало в Париже. Решили, что все останется по‑прежнему»

Глава МОК Ковентри прокомментировала критерии допуска россиян на Олимпиаду-2026.

Российские спортсмены допущены к Играм-2026 в нейтральном статусе на тех же условиях, что и в 2024 году.

– Вы не поменяли условия допуска, это означает, что в МОК полностью уверены в критериях допуска?

– Мы довольны тем, как это работало в Париже. Мы обсуждали, что должны обеспечить честность, соблюсти другие вещи. Мы решили, что все останется по‑прежнему.

В Париже работала специальная комиссия по проверке нейтрального статуса с участием международных федераций, то же самое будет в Милане. Мы решили ничего не менять, – сказала глава МОК Кирсти Ковентри.