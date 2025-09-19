«Лада» расторгла контракт с главным тренером Мироновым. Клуб проиграл 4 из 5 игр в сезоне
Тренер Борис Миронов покинул «Ладу».
Клуб расторг контракт с главным тренером по соглашению сторон.
На данный момент «Лада» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.
Клуб под руководством Бориса Миронова проиграл 4 последних матча.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
