«Лада» расторгла контракт с главным тренером Мироновым. Клуб проиграл 4 из 5 игр в сезоне

Тренер Борис Миронов покинул «Ладу».

Клуб расторг контракт с главным тренером по соглашению сторон.

На данный момент «Лада » находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.

Клуб под руководством Бориса Миронова проиграл 4 последних матча.