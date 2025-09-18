  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали на 200 м и 400 м с/б у мужчин и женщин, а также в мужском тройной прыжке
0

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали на 200 м и 400 м с/б у мужчин и женщин, а также в мужском тройной прыжке

19 сентября на ЧМ по легкой атлетике разыграют пять комплектов медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Токио, Япония

Расписание финалов

Тройной прыжок, мужчины

14:50

Фавориты: Педро Пичардо (Португалия), Энди Диас Эрнандес (Италия), Джордан Скотт (Ямайка), Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Лазаро Мартинес (Куба), Яссер Трики (Алжир).

400 м с/б, мужчины

15:15

Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Рай Бенджамин (США), Алисон дос Сантос (Бразилия), Эзекиель Натаниэль (Нигерия), Абдеррахман Самба (Катар).

400 м с/б, женщины

15:27

Фавориты: Фемке Бол (Нидерланды), Далайла Мухаммад (США), Анна Кокрелл (США), Жасмин Джонс (США).

200 м, мужчины

16:06

Фавориты: Ноа Лайлс (США), Кеннет Беднарек (США), Брайан Левелл (Ямайка), Летсиле Тебого (Ботсвана).

200 м, женщины

16:22

Фавориты: Мелисса Джефферсон-Вуден (США), Шерика Джексон (Ямайка), Маккензи Лонг (США), Бриттани Браун (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Бег
logoчемпионат мира по легкой атлетике
результаты
тройной прыжок
Юг Фабрис Занго
logoсборная Ямайки
logoсборная Португалии
Энди Диас Эрнандес
logoсборная Италии по легкой атлетике
Джордан Скотт
logoПедру Пишарду
сборная Буркина-Фасо
Яссер Трики
Лазаро Мартинес
сборная Алжира
Жасмин Джонс
Эзекиель Натаниэль
сборная Нигерии
logoЛетсиле Тебого
logoКеннет Беднарек
logoФемке Бол
logoМелисса Джефферсон
Абдеррахман Самба
logoсборная США
logoсборная Бразилии
Брайан Левелл
logoсборная США жен
logoАнна Кокрелл
logoсборная Норвегии
Маккензи Лонг
logoРай Бенджамин
logoШерика Джексон
logoНоа Лайлс
сборная Катара
logoАлисон дос Сантос
Далайла Мухаммад
logoКарстен Вархольм
logoБриттани Браун
сборная Ботсваны
сборная Нидерландов жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Чемпион мира Фред Керли хочет превзойти рекорд Усэйна Болта, пробежав 100 м на турнире без допинг-контроля: «Это возможность стать самым быстрым в истории»
23сегодня, 17:36
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США лидируют в медальном зачете, Кения – 2-я, Канада – 3-я, Ямайка – 5-я
1сегодня, 17:08
У Маклафлин-Леврон – лучший результат на 400 м в мире за 40 лет. Даже Кратохвилова бежала медленнее
44сегодня, 14:28
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Уолкотт победил в метании копья у мужчин, Кебиначипи и Маклафлин-Леврон – на 400 м, Перес Эрнандес – в тройном прыжке
208сегодня, 13:16
Сэнди Моррис: «Слышала о Кнороз, но вскользь – мы слишком разделены с российскими спортсменами. Грустно, что не все атлеты могут соревноваться»
сегодня, 07:58
Тина Сутей о Кнороз: «Прыжок на 4,86 м – это круто. Я бы точно не была против, если бы она соревновалась на чемпионате мира»
2сегодня, 07:46
Кэти Мун о Полине Кнороз: «Она прыгнула 4,86 – это потрясающе, она великолепный спортсмен. Конечно, хотела бы видеть ее на Олимпиаде-2028»
18сегодня, 07:34
МОК не будет отстранять Израиль от соревнований, так как страна соблюдает Олимпийскую хартию
249сегодня, 06:46
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен
23сегодня, 06:22
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мун, Фурлани, Черотич и Надер одержали победы, Гейл, Моррис и Яви – 2-е, другие результаты
177вчера, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
4сегодня, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47