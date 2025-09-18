Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали на 200 м и 400 м с/б у мужчин и женщин, а также в мужском тройной прыжке
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Расписание финалов
Тройной прыжок, мужчины
14:50
Фавориты: Педро Пичардо (Португалия), Энди Диас Эрнандес (Италия), Джордан Скотт (Ямайка), Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Лазаро Мартинес (Куба), Яссер Трики (Алжир).
400 м с/б, мужчины
15:15
Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Рай Бенджамин (США), Алисон дос Сантос (Бразилия), Эзекиель Натаниэль (Нигерия), Абдеррахман Самба (Катар).
400 м с/б, женщины
15:27
Фавориты: Фемке Бол (Нидерланды), Далайла Мухаммад (США), Анна Кокрелл (США), Жасмин Джонс (США).
200 м, мужчины
16:06
Фавориты: Ноа Лайлс (США), Кеннет Беднарек (США), Брайан Левелл (Ямайка), Летсиле Тебого (Ботсвана).
200 м, женщины
16:22
Фавориты: Мелисса Джефферсон-Вуден (США), Шерика Джексон (Ямайка), Маккензи Лонг (США), Бриттани Браун (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
