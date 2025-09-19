Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Рудковской: «Вы ждете, что я должна много разговаривать с гостями, но это не так. Если буду много влезать, это уже не то пальто»

Евгения Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Яной Рудковской.

Продюсер Рудковская ранее стала гостем в шоу Медведевой «Бес комментариев». Впоследствии на Спортсе’’ вышла статья под заголовком «Медведева – красивый микрофон для Рудковской. Почему она молчала все интервью? »

«Вопрос, который задает автор статьи Мария Селенкова: «После просмотра остается вопрос: а где во время этой беседы была сама Медведева? С таким же успехом Рудковская могла записать монолог в одиночестве». Я с удовольствием и с радостью отвечу вам на этот вопрос.

Потому что, сидя в кресле интервьюера, моя задача – не мешать гостю. И я разговариваю больше только в тех моментах, когда я чувствую, что гость некомфортно себя чувствует или же у него пока что недостаточно уверенности в том, хочет ли он развивать данную тему.

И, как мне кажется, у всех спортсменов такой сложившийся образ – что мы постоянно даем интервью: нас спрашивают, а мы отвечаем. И, конечно же, ответ всегда длиннее, чем вопрос.

И, наверное, вы ждете от меня, что я даже в беседе с нашими гостями должна много разговаривать, но поверьте, это не так. В наших выпусках «Бес комментариев» я все-таки журналист, а не спортсменка, поэтому я стараюсь максимально раскрыть гостя и не мешать. Потому что если я буду много влезать, это будет уже немного не то пальто.

Не знаю, согласны вы со мной или нет, но мне кажется, что именно так оно и должно быть. Так что моя задача – просто сидеть в кресле, задавать вопросы. И если гость говорит сам – просто не мешать и дать возможность нашему гостю выговориться. И поверьте, Яне Александровне точно было что сказать», – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева на своем ютуб-канале .

