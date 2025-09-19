  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Рудковской: «Вы ждете, что я должна много разговаривать с гостями, но это не так. Если буду много влезать, это уже не то пальто»
49

Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Рудковской: «Вы ждете, что я должна много разговаривать с гостями, но это не так. Если буду много влезать, это уже не то пальто»

Евгения Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Яной Рудковской.

Продюсер Рудковская ранее стала гостем в шоу Медведевой «Бес комментариев». Впоследствии на Спортсе’’ вышла статья под заголовком «Медведева – красивый микрофон для Рудковской. Почему она молчала все интервью?»

«Вопрос, который задает автор статьи Мария Селенкова: «После просмотра остается вопрос: а где во время этой беседы была сама Медведева? С таким же успехом Рудковская могла записать монолог в одиночестве». Я с удовольствием и с радостью отвечу вам на этот вопрос.

Потому что, сидя в кресле интервьюера, моя задача – не мешать гостю. И я разговариваю больше только в тех моментах, когда я чувствую, что гость некомфортно себя чувствует или же у него пока что недостаточно уверенности в том, хочет ли он развивать данную тему.

И, как мне кажется, у всех спортсменов такой сложившийся образ – что мы постоянно даем интервью: нас спрашивают, а мы отвечаем. И, конечно же, ответ всегда длиннее, чем вопрос.

И, наверное, вы ждете от меня, что я даже в беседе с нашими гостями должна много разговаривать, но поверьте, это не так. В наших выпусках «Бес комментариев» я все-таки журналист, а не спортсменка, поэтому я стараюсь максимально раскрыть гостя и не мешать. Потому что если я буду много влезать, это будет уже немного не то пальто.

Не знаю, согласны вы со мной или нет, но мне кажется, что именно так оно и должно быть. Так что моя задача – просто сидеть в кресле, задавать вопросы. И если гость говорит сам – просто не мешать и дать возможность нашему гостю выговориться. И поверьте, Яне Александровне точно было что сказать», – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева на своем ютуб-канале.

«Тутберидзе была ноунейм, но создала команду и всех держит за яйца». Рудковская – много об Этери

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
logoЯна Рудковская
logoЕвгения Медведева
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама
9016 сентября, 11:21
Рудковская о костюме Елены Костылевой в короткой программе: «Спорить с Ириной – себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора»
23415 сентября, 07:13
«Как вам мой новый дерзкий образ?» Загитова поблагодарила болельщиков и Медведеву после шоу
3814 сентября, 15:05
Главные новости
Губанова о Петросян на отборе к Олимпиаде: «Рада, что Аделия здесь! Она хорошо откатала»
35 минут назад
Артур Гачинский: «Я бы не сказал, что судьи придержали Петросян. Она получила оценку, которую ставят лидерам мирового фигурного катания»
114 минут назад
Хендрикс на вопрос о Петросян на олимпийском отборе: «Без комментариев»
1617 минут назад
Алексей Мишин: «Очень переживал за Петросян. Она молодец, хорошо выступила!»
222 минуты назад
Россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты – решение главы МОК Кирсти Ковентри
2624 минуты назад
Петросян уступила по компонентам Губановой и Хендрикс в короткой программе на олимпийском отборе
4733 минуты назад
«ISU не предоставил сигнал якобы из-за санкций. Мы не находимся под санкциями». Тащин о том, почему «Матч ТВ» не показал олимпийский отбор фигуристов
2343 минуты назад
Этери Тутберидзе присутствовала на выступлении Губановой в короткой программе на олимпийском отборе
2557 минут назадФото
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян выиграла короткую программу, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я
1494сегодня, 13:44
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5 минут назад
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
сегодня, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4611 сентября, 20:10