Десятков назначен главным тренером «Лады»

Павел Десятков стал новым главным тренером «Лады».

Он сменит на этом посту Бориса Миронова, который был отправлен в отставку ранее.

На данный момент «Лада» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.

Десятков является воспитанником тольяттинской школы хоккея, он выступал на позиции нападающего. В составе «Лады» он дважды становился чемпионом России, трижды – серебряным призером, а также обладателем Кубка Европы.

Тренерскую карьеру Десятков начал в ДЮСШ «Лада». Он также работал главным тренером молодежной команды «Ладья» и помощником в основной команде «Лада». На уровне ВХЛ возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань, «Молот-Прикамье» и «Сокол».

Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Витязь». Ранее стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.