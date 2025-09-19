Ротенберг о недопуске на Олимпиаду-2026: «Россия готова побеждать всех, даже Канаду. Сборная жила, живет и будет жить. В декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске»

Роман Ротенберг заявил, что сборная России готова побеждать любого соперника.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила , что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты. Критерии допуска российских спортсменов остались такими же, как на олимпийских играх в Париже.

– По итогам исполкома все по допуску россиян осталось без изменений. В частности, сборная России по хоккею не допущена, потому что это командный вид спорта. Можно ли ждать, что в отношении российских спортсменов однажды наступит потепление?

– Я не буду комментировать решение МОК, но скажу, что сборная России по хоккею жила, живет и будет жить. Мы в декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске, который выигрываем на протяжении последних лет (речь про Кубок Первого канала – Спортс’‘).

В мае мы собираемся провести традиционное турне с сильной белорусской сборной, приехать на турнир в Казахстан . На базе в Новогорске регулярно проходят сборы для молодых спортсменов, в том числе по линии дружбы из хоккейных развивающихся стран.

Мы думаем о подготовке резерва и готовы играть на международном уровне в первый же день, когда нас допустят. Причем не только играть, но и побеждать в хоккее всех, даже сборную Канады , – сказал главный тренер «России 25» и член совета директоров «Динамо » Ротенберг .