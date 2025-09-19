Станкович дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА
Деян Станкович на 1 месяц отстранен от всех соревнований под эгидой РФС.
Дисквалификация тренера «Спартака» от КДК РФС распространяется на Мир РПЛ и FONBET Кубок России. Она действует до 19 октября и не подлежит обжалованию.
В субботу в матче восьмого тура МИР РПЛ с «Динамо» (2:2) Станкович был удален за нецензурные выражения в адрес главного судьи Егора Егорова.
В РПЛ Станкович пропустит матчи «Спартака» с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом». Также тренер не сможет руководить командой в матче Кубка с «Пари НН» 1 октября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
