Станкович дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА

Деян Станкович на 1 месяц отстранен от всех соревнований под эгидой РФС.

Дисквалификация тренера «Спартака» от КДК РФС распространяется на Мир РПЛ и FONBET Кубок России. Она действует до 19 октября и не подлежит обжалованию.

В субботу в матче восьмого тура МИР РПЛ с «Динамо» (2:2) Станкович был удален за нецензурные выражения в адрес главного судьи Егора Егорова.

В РПЛ Станкович пропустит матчи «Спартака» с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом». Также тренер не сможет руководить командой в матче Кубка с «Пари НН» 1 октября.