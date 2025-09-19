Михаил Дегтярев: «Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»

Михаил Дегтярев оценил условия допуска россиян к Олимпиаде-2026.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к Играм-2026 в нейтральном статусе на тех же условиях, что и в 2024 году.

«Заявление исполкома МОК о том, что будет сохранен прежний подход в вопросе участия нейтральных атлетов в Играх-2026, было ожидаемым. До восстановления ОКР в правах других решений принято быть не может.

Вместе с тем, хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе.

Можно также отметить взвешенный подход главы МОК Кирсти Ковентри относительно того, что военные конфликты не могут служить причиной для разделения спорта, потому что в мире их происходит множество и в них вовлечены разные страны.

Работа юридической комиссии МОК по вопросу восстановления статуса ОКР продолжается, окончательного решения на исполкоме не принималось. Разъяснения на этот счет мы запросим у МОК в ближайшее время. Наши юристы в рабочей коммуникации», – написал министр спорта и глава ОКР.