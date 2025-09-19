МОК объявил критерии участия россиян в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – те же, что и в 2024 году. В комиссию по допуску вошли Газоль, Хевертц и Ватанабе

МОК опубликовал критерии допуска россиян и белорусов до Олимпийских игр-2026.

В пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК ) указано, что спортсмены из обеих стран смогут соревноваться в нейтральном статусе – на тех же условиях, что и в летних Играх-2024, которые проходили в Париже.

Речь идет только о спортсменах, прошедших квалификацию в индивидуальных видах. Команды по-прежнему отстранены.

Получить нейтральный статус смогут спортсмены, которые не связаны контрактами с военными органами или службами национальной безопасности. Согласно критериям, атлеты и члены персонала также не будут допущены в случае активной поддержки боевых действий.

Отмечается, что они также должны подписать условия участия в Играх, применимые ко всем спортсменам. В документе содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «миротворческую миссию олимпийского движения».

Вопросом о соответствии россиян и белорусов нейтральному статусу будет заниматься специальная комиссия. В ее состав войдут экс-синхронистка и член МОК Николь Хевертц, бывший баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион НБА Пау Газоль и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.