Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс, Сусис и Фирус, Йошида и Морита покажут ритм-танцы

19 сентября дуэты покажут ритм-танцы на олимпийском отборе в Пекине.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 7:15 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция – Матч ТВ

Первая разминка

1. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)

2. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)

3. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

Вторая разминка

5. Кристина Добросердова – Алессандро Пеллегрини (Армения)

8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

Третья разминка

10. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

11. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)

12. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

13. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

14. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

Четвертая разминка

15. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

16. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

17. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

18. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

19. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

Полные составы – здесь.

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
