Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс, Сусис и Фирус, Йошида и Морита покажут ритм-танцы
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 7:15 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция – Матч ТВ
Первая разминка
1. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)
2. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)
3. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
Вторая разминка
5. Кристина Добросердова – Алессандро Пеллегрини (Армения)
8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
Третья разминка
10. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
11. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
12. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
13. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
14. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
Четвертая разминка
15. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
16. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
17. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
18. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
19. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
