  • Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й
Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й

Хэмилтон опередил Леклера и Расселла по итогам второй тренировки в Баку.

Гран-при Азербайджана

Баку

19 сентября 2025 года

2-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.41,293 (21 круг)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,074 (23)

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,477 (19)

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,486 (22)

5. Оливер Бермэн («Хаас») +0,598 (23)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,609 (22)

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,696 (22)

8. Эстебан Окон («Хаас») +0,874 (23)

9. Алекс Албон («Уильямс») +0,884 (24)

10. Ландо Норрис («Макларен») +0,906 (7)

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,962 (24)

12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,002 (23)

13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,150 (23)

14. Юки Цунода («Ред Булл») +1,151 (22)

15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,268 (22)

16. Пьер Гасли («Альпин») +1,381 (22)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,478 (24)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,527 (22)

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,674 (24)

20. Франко Колапинто («Альпин») +2,029 (22)

Гран-при Азербайджана-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
