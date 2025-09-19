Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й

Хэмилтон опередил Леклера и Расселла по итогам второй тренировки в Баку.

Гран-при Азербайджана Баку 19 сентября 2025 года 2-я практика 1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.41,293 (21 круг) 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,074 (23) 3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,477 (19) 4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,486 (22) 5. Оливер Бермэн («Хаас») +0,598 (23) 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,609 (22) 7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,696 (22) 8. Эстебан Окон («Хаас») +0,874 (23) 9. Алекс Албон («Уильямс») +0,884 (24) 10. Ландо Норрис («Макларен») +0,906 (7) 11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,962 (24) 12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,002 (23) 13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,150 (23) 14. Юки Цунода («Ред Булл») +1,151 (22) 15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,268 (22) 16. Пьер Гасли («Альпин») +1,381 (22) 17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,478 (24) 18. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,527 (22) 19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,674 (24) 20. Франко Колапинто («Альпин») +2,029 (22) Гран-при Азербайджана-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й