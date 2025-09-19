1

Дэвин Хейни подал в суд на бывшую невесту. Боксер требует вернуть подарки на $350 тысяч

Дэвин Хейни подал в суд на бывшую невесту.

Сообщается, что иск против Лины Саид был подан в суд округа Лос-Анджелес на прошлой неделе. Хейни утверждает, что Саид отказывается возвращать подарки на сумму около $350 тысяч.

По словам Хейни, он дарил дорогие вещи в ожидании брака. Среди них были сумки Hermès, часы Audemars Piguet, бриллиантовое кольцо, серьги с бриллиантами и несколько других аксессуаров. Хейни ссылается на законы штата Калифорния – он утверждает, что подарки подлежат возврату в случае разрыва отношений.

Отмечается, что это уже не первый иск Хейни против бывшей невесты: в начале месяца он также обвинил ее в вымогательстве и клевете.

Давид Бенавидес проведет бой с Энтони Ярдом 22 ноября, Дэвин Хейни подерется с Брайаном Норманом

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ
logoбокс
logoДэвин Хейни
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хирн сообщил, что подаст в суд на Юбенка-младшего: «Мы с отцом посвятили жизнь тому, чтобы построить репутацию»
сегодня, 12:05
«Это был вопрос жизни и смерти». Юбенк-младший заявил, что Хирн пытался помешать ему добраться до больницы после боя с Бенном
1сегодня, 11:35
Полиция арестовала сына Рэмпейджа Джексона за нападение на рестлера
9сегодня, 08:05
Главные новости
Кайла Харрисон: «Почти уверена, что бой с Нуньес состоится. Но я готова перевернуть страницу, чтобы не задерживать дивизион»
1сегодня, 15:35
Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»
2сегодня, 14:35
Мовсар Евлоев: «Не собираюсь плакать, как другие бойцы. Готов драться с кем угодно»
4сегодня, 13:10
Хирн сообщил, что подаст в суд на Юбенка-младшего: «Мы с отцом посвятили жизнь тому, чтобы построить репутацию»
сегодня, 12:05
«Это был вопрос жизни и смерти». Юбенк-младший заявил, что Хирн пытался помешать ему добраться до больницы после боя с Бенном
1сегодня, 11:35
Джо Роган: «Большая трагедия, что Нганну так и не договорился с UFC. Он самый опасный чемпион в истории дивизиона»
11сегодня, 10:45
Мераб Двалишвили: «Надеюсь, что Баутиста надерет Умару задницу. Хочу дать титульный шанс именно ему»
17сегодня, 10:20
Арман Царукян: «Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник»
3сегодня, 09:25
Опубликован официальный постер UFC 321. Турнир возглавит бой Аспиналла и Гана
5сегодня, 08:15Фото
Полиция арестовала сына Рэмпейджа Джексона за нападение на рестлера
9сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30