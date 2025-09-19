Дэвин Хейни подал в суд на бывшую невесту. Боксер требует вернуть подарки на $350 тысяч
Сообщается, что иск против Лины Саид был подан в суд округа Лос-Анджелес на прошлой неделе. Хейни утверждает, что Саид отказывается возвращать подарки на сумму около $350 тысяч.
По словам Хейни, он дарил дорогие вещи в ожидании брака. Среди них были сумки Hermès, часы Audemars Piguet, бриллиантовое кольцо, серьги с бриллиантами и несколько других аксессуаров. Хейни ссылается на законы штата Калифорния – он утверждает, что подарки подлежат возврату в случае разрыва отношений.
Отмечается, что это уже не первый иск Хейни против бывшей невесты: в начале месяца он также обвинил ее в вымогательстве и клевете.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ
