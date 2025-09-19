6

Китай обвинили в похищении нейроданных Синнера и Швентек (AS)

Янник Синнер и Ига Швентек стали жертвами военного кибершпионажа, сообщает AS.

Расследование Hunterbrook Media и журналиста Пабло Торре показало, что спортсмены могли неосознанно передавать данные своих мозговых волн, используя повязки FocusCalm, производимые в Китае.

Эти устройства многими используются как наушники для тренировки ума и концентрации.

Выяснилось, что производитель повязок, компания BrainCo, имела связи с китайским правительством. В результате под угрозой утечки оказались данные не только Синнера и Швентек, но и других звезд спорта – Шарля Леклера, Микаэлы Шиффрин и игроков «Манчестер Сити».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: as.com
logoИга Швентек
logoЯнник Синнер
logoWTA
logoATP
logoМикаэла Шиффрин
logoШарль Леклер
