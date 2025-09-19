Китай обвинили в похищении нейроданных Синнера и Швентек (AS)
Янник Синнер и Ига Швентек стали жертвами военного кибершпионажа, сообщает AS.
Расследование Hunterbrook Media и журналиста Пабло Торре показало, что спортсмены могли неосознанно передавать данные своих мозговых волн, используя повязки FocusCalm, производимые в Китае.
Эти устройства многими используются как наушники для тренировки ума и концентрации.
Выяснилось, что производитель повязок, компания BrainCo, имела связи с китайским правительством. В результате под угрозой утечки оказались данные не только Синнера и Швентек, но и других звезд спорта – Шарля Леклера, Микаэлы Шиффрин и игроков «Манчестер Сити».
