Россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты – решение главы МОК Кирсти Ковентри
Россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.
Об этом заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
«Мы говорили о индивидуальных нейтральных атлетах в перспективе Олимпиады в Милане, ничего нового не будет, исполком следует тому же подходу, что был в Париже. Это продолжение, детали будут опубликованы, но будет все то же самое», – сказала Ковентри.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости