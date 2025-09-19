27

Россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты – решение главы МОК Кирсти Ковентри

Россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.

Об этом заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Мы говорили о индивидуальных нейтральных атлетах в перспективе Олимпиады в Милане, ничего нового не будет, исполком следует тому же подходу, что был в Париже. Это продолжение, детали будут опубликованы, но будет все то же самое», – сказала Ковентри.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
отстранение и возвращение России
logoМОК
logoКирсти Ковентри
