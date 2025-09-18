2

Олимпийская квалификация в Пекине. Гамес и Коровин, Акопова и Рахманин, Шин и Надь выйдут на лед с короткими программами

19 сентября пары выйдут на лед с короткими программами на олимпийском отборе.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

Пары

Короткая программа

Начало – 10:30 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция – Матч ТВ

Первая разминка

1. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) 

2. Карина АкоповаНикита Рахманин (Армения)

3. Джулия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия)

Вторая разминка

4. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия)

5. Одри Шин – Балаж Надь (США)

6. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

7. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

Третья разминка

8. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

9. Чжан Цзясюань – Ихан Хуан (Китай)

10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

11. Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония)

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Анна Валези
Изабелла Гамес
сборная Австрии
logoКарина Акопова
Мартин Бидар
Сумитада Моригути
сборная Исландии
logoНикита Рахманин
Камилла Ковалев
logoсборная Чехии
Александр Коровин
logoсборная Франции
сборная Филиппин
logoсборная Японии
Джулия Сильвия Гуннарсдоттир
logoОлимпиада-2026
Чжан Цзясюань
сборная КНДР
Тхэ Ок Рем
Одри Шин
Ливио Майр
Хуан Ихан
пары
Мануэль Пьяцца
Кум Чхоль Хан
logoсборная Китая
София Шаллер
logoСофия Голиченко
результаты
logoсборная Украины
logoсборная США
олимпийская квалификация
сборная Армении
Балаж Надь
Павел Ковалев
Юна Нагаока
logoАртем Даренский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Губанова, Хигучи, Браун, Дэвис и Смолкин выступят на Trialeti Trophy
15вчера, 14:52
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
412 сентября, 11:12
Главные новости
Судья из Грузии Чигогидзе будет работать на короткой программе женщин на олимпийском отборе. Ее отстраняли на год за предвзятость в оценках на ЧМ-2021
1546 минут назад
«Nihao!» Петр Гуменник опубликовал в соцсети фотографии из Пекина
41сегодня, 12:37Фото
Чернышова и Вильчик перешли в группу Алексея Тихонова в школе «Наши надежды»
11сегодня, 12:14
Фигуристам, участвующим в олимпийском отборе, запрещено отвечать на вопросы о российских спортсменах
48сегодня, 11:35
Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс, Сусис и Фирус, Йошида и Морита покажут ритм-танцы
6сегодня, 11:32
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Хендрикс и Губанова выступят с короткими программами
29сегодня, 11:18
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
182сегодня, 11:00
Соведущий Тутберидзе в шоу «Большие девочки»: «Этери жестко наказывала меня, поначалу я ее боялся. Она спустилась с Олимпа, невероятная мощь»
10сегодня, 10:57
Татьяна Тарасова: «Гуменник – профессионал, ничего страшного, что он пропустил тренировки. Может, они так с тренером решили»
5сегодня, 10:35
Худайбердиева, Журанков, Боброва, Погорилая, Энберт прокомментируют соревнования олимпийского отбора в Пекине на «Матч ТВ»
62сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48