Олимпийская квалификация в Пекине. Гамес и Коровин, Акопова и Рахманин, Шин и Надь выйдут на лед с короткими программами
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
Пары
Короткая программа
Начало – 10:30 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция – Матч ТВ
Первая разминка
1. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР)
2. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)
3. Джулия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия)
Вторая разминка
4. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия)
5. Одри Шин – Балаж Надь (США)
6. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
7. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
Третья разминка
8. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
9. Чжан Цзясюань – Ихан Хуан (Китай)
10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
11. Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония)
