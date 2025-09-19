  • Спортс
  Мареска о Стерлинге и Дисаси: «Мой отец 50 лет работал рыбаком, с двух ночи до десяти утра. Вот это трудная ситуация, а не то, что игрок не выходит на поле»
42

Мареска о Стерлинге и Дисаси: «Мой отец 50 лет работал рыбаком, с двух ночи до десяти утра. Вот это трудная ситуация, а не то, что игрок не выходит на поле»

Энцо Мареска высказался о ситуации с Рахимом Стерлингом и Акселем Дисаси.

Ранее Профсоюз футболистов Англии выразил обеспокоенность положением двух футболистов «Челси», отстраненных от тренировок с командой. 

«Это касается не только «Челси», а всех клубов в мире. Когда по каким-либо причинам игрок и клуб не находят решения, вы предоставляете футболисту условия для тренировок, но если он не входит в состав, значит, он не входит в состав.

Моему отцу 75 лет, и 50 лет он работал рыбаком – с двух ночи до десяти утра. Вот это трудная ситуация, а не то, что игрок не выходит на поле», – сказал главный тренер «Челси». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
