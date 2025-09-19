КДК рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про Дегтярева. Клуб пригласят на заседание
КДК рассмотрит баннер фанатов «Зенита» в адрес министра спорта Михаила Дегтярева.
Болельщики петербуржцев вывесили оскорбительный баннер на домашней игре 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).
«Баннер на матче «Зенит» – «Ахмат»: данное нарушение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении футбольного клуба «Зенит», который пригласят на заседание. Эта запись есть в рапорте комиссара матча.
Обращались ли представители министерства спорта? Нет», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
