КДК рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про Дегтярева. Клуб пригласят на заседание

КДК рассмотрит баннер фанатов «Зенита» в адрес министра спорта Михаила Дегтярева.

Болельщики петербуржцев вывесили оскорбительный баннер на домашней игре 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом » (2:1).

«Баннер на матче «Зенит » – «Ахмат»: данное нарушение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении футбольного клуба «Зенит», который пригласят на заседание. Эта запись есть в рапорте комиссара матча.

Обращались ли представители министерства спорта? Нет», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.