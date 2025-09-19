Леброн Джеймс: «Google врет. У меня всего пара тысяч на счету в банке, я на мели»

Форвард «Лейкерс» утверждает, что его состояние намного меньше, чем считается.

«Google врет. Мое состояние намного меньше. У меня всего пара тысяч на счету в банке и ключ от номера в кармане. Все, что на мне сейчас, досталось мне бесплатно, включая часы. У меня нет денег, чувак. Теперь все деньги у моих детей, благодаря спонсорским сделкам (NIL) и всему такому, они меня обеспечивают. Я на мели», – с улыбкой заявил Джеймс.

За свою 22-летнюю карьеру в НБА 40-летний ветеран заработал более 580 миллионов долларов по контрактам с клубами.

Поиск Google на запрос «состояние Леброна Джеймса » выдает сумму в 1,2 миллиарда долларов.