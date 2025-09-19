Руководство «Спартака» склоняется к увольнению Станковича. Кахигао против – у него нет кандидата на замену («Чемпионат»)

Деяна Станковича могут уволить из «Спартака» в ближайшие недели.

По данным «Чемпионата», совет директоров клуба и генеральный директор Олег Малышев склоняются к отставке серба с поста главного тренера команды в течение ближайших недель.

Окончательного решения нет, но все ключевые фигуры в клубе все больше склоняются к увольнению специалиста.

Против отставки тренера пока что выступает спортивный директор клуба Франсис Кахигао , у которого нет готового кандидата на замену Станковичу. К тому же сам Кахигао находится в отпуске, что осложняет коммуникацию.

«Спартак» после восьми туров Мир РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

У «Спартака» есть список кандидатов на случай расставания со Станковичем. Единого мнения о будущем тренера нет, но есть недовольство его работой (Metaratings)