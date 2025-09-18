Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Хендрикс и Губанова выступят с короткими программами
19 сентября Аделия Петросян покажет короткую программу на олимпийском отборе.
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция – Матч ТВ
Первая разминка
3. Виктория Сафонова (Беларусь)
4. Аделия Петросян (Россия) – 13:26
Четвертая разминка
16. Антонина Дубинина (Сербия)
17. Стефания Яковлева (Кипр)
18. Кристина Лисовская (Эстония)
19. Юлия Ловренчич (Словения)
20. Анастасия Грачева (Молдова)
Пятая разминка
21. Миа Риса Гомес (Норвегия)
22. Ванеса Шелмекова (Словакия)
23. Йозефин Тальегард (Швеция)
24. Анастасия Губанова (Грузия)
25. Луна Хендрикс (Бельгия)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
