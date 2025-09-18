18

Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Хендрикс и Губанова выступят с короткими программами

19 сентября Аделия Петросян покажет короткую программу на олимпийском отборе.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция – Матч ТВ

Первая разминка

3. Виктория Сафонова (Беларусь)

4. Аделия Петросян (Россия) – 13:26

Четвертая разминка

16. Антонина Дубинина (Сербия)

17. Стефания Яковлева (Кипр)

18. Кристина Лисовская (Эстония)

19. Юлия Ловренчич (Словения)

20. Анастасия Грачева (Молдова)

Пятая разминка

21. Миа Риса Гомес (Норвегия)

22. Ванеса Шелмекова (Словакия)

23. Йозефин Тальегард (Швеция)

24. Анастасия Губанова (Грузия)

25. Луна Хендрикс (Бельгия)

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
сборная Словакии
сборная Норвегии
logoВиктория Сафонова
logoЛуна Хендрикс
Кристина Лисовская (Шкулета-Громова)
олимпийская квалификация
Анастасия Губанова
женское катание
logoсборная Бельгии
Миа Риса Гомес
Юлия Ловренчич
сборная Сербии
Йозефин Тальегард
Стефания Яковлева
Антонина Дубинина
logoсборная Швеции
Анастасия Грачева
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
сборная Кипра
сборная Беларуси
logoсборная России
сборная Молдовы
сборная Грузии
сборная Словении
результаты
logoсборная Эстонии
Ванеса Шелмекова
