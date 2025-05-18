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«Сити» уступил в финале Кубка Англии, «Краснодар» все ближе к золоту РПЛ, «Оренбург» вылетел, «Локомотив» повел в финале Кубка Гагарина и другие новости

1. «Краснодар» пропустил на 7-й минуте, но одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ, в конце матча мяч попал в руку Тормены в штрафной – судья не назначил пенальти. «Быки» станут чемпионами, если «Зенит» не выиграет в воскресенье. «Оренбург» вылетел из Премьер-лиги. Все результаты дня – здесь.

2. «Манчестер Сити» внезапно проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Кубка Англии на «Уэмбли»: Эзе забил победный гол, вратаря лондонцев Хендерсона не удалили за игру рукой за линией штрафной, а потом он отразил удар Мармуша с пенальти. «Орлы» взяли первый трофей в истории!

3. «Трактор» уступил «Локомотиву» (2:5) в третьем матче финала Кубка Гагарина (1-2 в серии).

4. В заключительном туре Бундеслиги «Бавария» в ранге чемпиона разобралась в гостях с «Хоффенхаймом» (4:0), «Байер» на выезде поделил очи с «Майнцем» (2:2), «Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Хольштайн Киль» (3:0), «Айнтрахт» в гостях справился с «Фрайбургом» (3:1). «Боруссия» пробилась в Лигу чемпионов, «Лейпциг» не попал в еврокубки, главные итоги – здесь. «Хайденхайм» сыграет в стыках, «Хоффенхайм» остался в лиге. Кейн снова стал лучшим бомбардиром.

5. В последнем туре Лиги 1 «ПСЖ» Матвея Сафонова в ранге чемпиона победил «Осер» (3:1), «Монако» без травмированного Александра Головина в гостях был разгромлен «Лансом» (0:4), «Марсель» дома переиграл «Ренн» (4:2), «Гавр» Далера Кузяева на выезде одолел «Страсбур» (3:2). Участники еврокубков от Франции – здесь. Дембеле с 21 голом стал лучшим бомбардиром, забив меньше с пенальти, чем Гринвуд (тоже 21 мяч). «Гавр» Кузяева остался в лиге благодаря голу на 99-й, «Сент-Этьен» вылетел, «Реймс» сыграет в стыках.

6. Кубок Стэнли. «Даллас» одолел «Виннипег» (2:1 ОТ) и выиграл серию второго раунда (4-2). «Старс» вышли в финал Запада в 3-м сезоне подряд (и в 4-й раз за 6 лет), соперник на этой стадии будет тот же, что и в прошлом году – «Эдмонтон». Вылет «Джетс» означает, что победитель регулярки НХЛ остался без Кубка Стэнли в 12-м сезоне подряд

Форвард «Джетс» Марк Шайфли сыграл в матче, несмотря на известие о смерти отца. Он открыл счет во 2-м периоде, а за 15 секунд до конца основного времени получил малый штраф, который соперник реализовал в овертайме. Это было единственное удаление во всей игре. 

7. Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, он опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Юки Цунода («Ред Булл») разбил болид – машина перевернулась после удара о барьеры. Франко Колапинто («Альпин») также разбил болид – в первой квалификации после возвращения в «Ф-1». «Феррари» не пробилась в топ-10 квалификации в Имоле.

8. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин записали обращение к главе МОК Кирсти Ковентри: «Мы просим вас вмешаться и потребовать от ISU официальных разъяснений причин нашего недопуска». Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой по причине дороговизны.

9. На ЧМ-2025 по хоккею Казахстан проиграл Чехии (1:8), Швеция была сильнее Франции (4:0), Канада разгромила Словакию (7:0), США победили Германию (6:3).

10. Защитник сборной Испании Дин Хейсен перешел в «Реал» из «Борнмута» за 50 млн фунтов, контракт 20-летнего футболиста – до 2030 года.

11. Жасмин Паолини обыграла Коко Гауфф в финале теннисного турнира в Риме. Итальянка выиграла второй титул WTA 1000 и войдет в топ-4.

12. «Спортинг» стал чемпионом Португалии 2-й раз подряд. Дьокереш с 39 голами снова стал лучшим бомбардиром лиги. Участники еврокубков – здесь.

13. Бывший футболист «Спартака» Горбатенко потерял сознание на поле в матче Медиалиги, медики оказали ему помощь. Игоря госпитализировали, возможно, 36-летний хавбек перенес паническую атаку.

14. Австралиец Люк Плапп выиграл восьмой этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

15. «Сан-Франциско Фотинайнерс» и квотербек Брок Парди заключили пятилетнее соглашение на 265 миллионов долларов.

Цитаты дня:

Экс-жена Сафонова рассказала, что Матвей проиграл дело о лишении дочери права собственности на квартиру: «Скрываясь в недружественной стране, он стал забывать о российских правовых реалиях»

Генич о работе в этом сезоне: «Очень собой доволен. Буду в номинантах на главный комментаторский приз. И первый, и второй отрезок прошел ровно и без спадов»

Навратилова о словах Линекера про трансгендеров в женском спорте: «Это нормально, что мужчины соревнуются с женщинами? Ну и чушь собачья»

Овечкин о завершении карьеры в НХЛ: «Не думал об этом. Сделаю все, чтобы хорошо провести следующий сезон, а дальше будет видно»

Карпин о матче с Медиалигой: «Завтра мои соседи скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже лига. Это не нормально»

Хасбик – Топурии: «Эй, если ты действительно хочешь пояс, то я готов. Дана, пришли контракт»

Увольнять Станковича или нет?35432 голоса
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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