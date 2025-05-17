«Оренбург» вылетел из РПЛ после трех сезонов в высшей лиге

«Оренбург» вылетел из Мир РПЛ.

Случилось это после поражения от «Краснодара» (1:2) в предпоследнем туре. «Оренбург », три сезона подряд выступавший в РПЛ, лишился математических шансов попасть в зону стыков.

У «Оренбурга» 19 очков после 29 матчей, 4 победы, 7 ничьих и 18 поражений.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов», «Химки» и «Черноморец» не прошли лицензирование к новому сезону. В РФС уточнили, что пока «клубам даны замечания» .