🦅 «Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в истории – Кубок Англии
«Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в истории.
Команда Оливера Гласнера завоевала Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
Это первый титул «орлов» на высшем уровне. Ранее клуб побеждал только в низших дивизионах Англии и дважды проигрывал в финалах Кубка Англии.
Кроме того, «Пэлас» брал Кубок полноправных членов в сезоне-1990/91. Этот трофей был создан после отстранения Англии от еврокубков и упразднен в 1992 году.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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