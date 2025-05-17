🦅 «Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в истории – Кубок Англии

«Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в истории.

Команда Оливера Гласнера завоевала Кубок Англии , победив в финале «Манчестер Сити » со счетом 1:0.

Это первый титул «орлов» на высшем уровне. Ранее клуб побеждал только в низших дивизионах Англии и дважды проигрывал в финалах Кубка Англии.

Кроме того, «Пэлас» брал Кубок полноправных членов в сезоне-1990/91. Этот трофей был создан после отстранения Англии от еврокубков и упразднен в 1992 году.