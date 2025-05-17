Экс-игрок «Спартака» Горбатенко потерял сознание на поле в матче Медиалиги. Медики оказали хавбеку помощь, он смог встать на ноги
Футболист «Ромы» Игорь Горбатенко потерял сознание на поле в матче Winline МФЛ.
По окончании основного времени встречи против Fight Nights, перед серией буллиталити 36-летний хавбек направился к воротам, а затем упал на газон.
В трансляцию попало лицо игрока, он был в сознании и улыбался. Тем не менее к нему сразу подбежали медики и начали оказывать помощь.
Вратарь FN Василий Лукичев поначалу даже не понял, что Горбатенко стало плохо.
«Подошел, поздоровались. Потом он упал, я думал, что прикалывается», – сказал голкипер.
Горбатенко сумел подняться на ноги и в сопровождении врачей покинул поле.
Полузащитник на профессиональном уровне играл за «Спартак», «Крылья Советов», тульский «Арсенал» и другие клубы.
В Медиалиге он с пятого сезона, выступал за «Матч ТВ», а сейчас представляет «Рому» блогера Ромароя.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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