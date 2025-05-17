Навратилова о словах Линекера про трансгендеров в женском спорте: «Это нормально, что мужчины соревнуются с женщинами? Ну и чушь собачья – мягко говоря»

Мартина Навратилова раскритиковала Гари Линекера за слова о трансгендерах в спорте.

1 мая Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что с 1 июля трансгендерам будет запрещено участвовать в матчах женских команд.

Бывший нападающий сборной Англии выразил сочувствие трансгендерам и высказал мнение о том, что их участие соревнованиях среди женщин не повлечет за собой серьезных проблем, поскольку не будет частым.

«По-настоящему невероятно. Ну и чушь собачья – и я еще говорю мягко.

Серьезно, Гари ? Это нормально, что мужчины соревнуются с женщинами? Ты, должно быть, шутишь», – отреагировала чехословацкая и американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде.