Навратилова о словах Линекера про трансгендеров в женском спорте: «Это нормально, что мужчины соревнуются с женщинами? Ну и чушь собачья – мягко говоря»
Мартина Навратилова раскритиковала Гари Линекера за слова о трансгендерах в спорте.
1 мая Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что с 1 июля трансгендерам будет запрещено участвовать в матчах женских команд.
Бывший нападающий сборной Англии выразил сочувствие трансгендерам и высказал мнение о том, что их участие соревнованиях среди женщин не повлечет за собой серьезных проблем, поскольку не будет частым.
«По-настоящему невероятно. Ну и чушь собачья – и я еще говорю мягко.
Серьезно, Гари? Это нормально, что мужчины соревнуются с женщинами? Ты, должно быть, шутишь», – отреагировала чехословацкая и американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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