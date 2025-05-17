Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Осер», «Монако» Головина разгромлен «Лансом», «Марсель» обыграл «Ренн», «Гавр» Кузяева – «Страсбур»

В Лиге 1 все матчи заключительного, 34-го, тура проходят в субботу.
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ПСЖ» Матвея Сафонова в ранге чемпиона победил « Осер» (3:1), « Монако» без травмированного Александра Головина в гостях был разгромлен «Лансом» (0:4), « Марсель» дома переиграл « Ренн» (4:2), «Гавр» Далера Кузяева на выезде одолел «Страсбур» (3:2). Чемпионат Франции 34-й тур Лилль
Шевалье, Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Менье, Андре, Буадди, Харальдссон, Фернандес Пардо, Кабелла, Дэвид, Манноне, Кейяр, Манди, Умтити, Баккер, Мукау, Гомес, Сахрауи, Акпом
Запасные: Буадди, Баккер, Кабелла, Умтити, Гомес, Дэвид, Кейяр, Манди, Манноне
Реймс:
Диуф, Акьеме, Бута, Кипре, Окуму, Секине, Атангана Эдоа, Гбане, Коне, Ито, Сьебатшо, Ольеро, Йенг, Сангюи, Коне, Москардо, Патрик, Тиа, Диаките, Ибрахим
Запасные: Буадди, Баккер, Кабелла, Умтити, Гомес, Дэвид, Кейяр, Манди, Манноне
Страсбур
Петрович, Дукуре, Сарр, Г. Дуэ, Нанаси, Лемарешаль, Барко, Сантос, Диегу Морейра, Баква, Мара, Юнссон, Омобамиделе, Силла, Сиссе, Соболь, Диарра, Эль-Мурабет, Уаттара, Амо-Амейо
Запасные: Силла, Эль-Мурабет, Барко, Мара, Юнссон, Соболь, Сиссе, Лемарешаль, Баква
Гавр:
Горжлен, Льорис, Кенку, Санганте, Балло-Туре, Туре, Кешта, Него, Сумаре, А. Айю, Казимир, Дема, Загаду, Пембеле, Зуауи, Диавара, Кузяев, Ндиайе, Хассан, Жужу
Запасные: Силла, Эль-Мурабет, Барко, Мара, Юнссон, Соболь, Сиссе, Лемарешаль, Баква
Нант
Антони Лопеш, Паллуа, Кастеллетто, Амьян, Леру, Дуглас, Чиривелья, Коклен, Томас, Саймон, Аблин, Карлгрен, Коцца, Сантонз, Зезе, Лепенан, Ассумани, Коко, Элиа, Гирасси
Запасные: Коклен, Чиривелья, Саймон, Карлгрен, Коко, Паллуа, Томас, Коцца, Элиа
Монпелье:
Берто, Тшато, Шеннаи, Минкарелли, Омерагич, Муанга, Саванье, Ферри, Шотар, Кулибали, Ндиайе, Лекомт, Меите, Куяте, Саньян, Жюльен, Ндолло, Джодич
Запасные: Коклен, Чиривелья, Саймон, Карлгрен, Коко, Паллуа, Томас, Коцца, Элиа
Ланс
Райан, Медина, Ба, Гради, Менди, Эль-Энауи, Томассон, Зарури, Агиляр, Диуф, Койялипу, Коффи, Каролевич, Челик, Сарр, Пуйи, Фюльжени, Сотока, Сатриано, Саид
Запасные: Пуйи, Каролевич, Саид, Сатриано, Фюльжени, Сотока, Коффи, Челик, Сарр
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Мависса Элеби, Синго, Тезе, Магасса, Камара, Бен-Сегир, Минамино, Диатта, Иленикена, Маецки, Вандерсон, Керер, Закария, Аклиуш, Буабре, Бирет, Эмболо, Мишаль
Запасные: Пуйи, Каролевич, Саид, Сатриано, Фюльжени, Сотока, Коффи, Челик, Сарр
ПСЖ
Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Дембеле, Кварацхелия, Сафонов, Люка Эрнандес, Бералдо, Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Меюлю, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ, Мбайе
Запасные: Маркиньос, Фабиан Руис, Дембеле, Сафонов, Барколя, Ли Кан Ин, Жоау Невеш, Люка Эрнандес, Мбайе
Осер:
Леон, Менса, Жоли, Акпа, Ошо, Диоманде, Траоре, Массенго, Овусу, Перрен, Синайоко, Де Персен, Оппегор, Н''Гатта, Сиве, Кулибали, Диуссе, Онаиву, Бэйр, Айе
Запасные: Маркиньос, Фабиан Руис, Дембеле, Сафонов, Барколя, Ли Кан Ин, Жоау Невеш, Люка Эрнандес, Мбайе
Марсель
Рульи, Мерлен, Балерди, Луис Фелипе, Мурильо, Рабьо, Хейбьерг, Беннасер, Роу, Гуири, Гринвуд, де Ланге, Гарсия, Корнелиус, Лирола, Дедич, Харит, Надир, Луис Энрике, Мопе
Запасные: Роу, Мерлен, Гуири, Луис Энрике, Луис Фелипе, Беннасер, Гарсия, Корнелиус, де Ланге
Ренн:
Самба, Трюффер, Брассье, Руо, Жаке, Сиссе, Блас, Коне, Матусива, Ассиньон, Калимуэндо, Манданда, Нагида, Хатебур, Фофана, Джеймс, Фурухаси, Олаигбе, Гомес, Меите
Запасные: Роу, Мерлен, Гуири, Луис Энрике, Луис Фелипе, Беннасер, Гарсия, Корнелиус, де Ланге
Лион
Лукас Перри, Тальяфико, Ниакате, Чалета-Цар, Мэйтленд-Найлз, Верету, Тессманн, Фофана, Альмада, Шерки, Ляказетт, Дескам, Диарра, Абнер, Кумбеди, Баришич, Акуоку, Толиссо, Матич, Микаутадзе
Запасные: Альмада, Шерки, Ляказетт, Диарра, Кумбеди, Чалета-Цар, Тессманн, Акуоку, Дескам
Анжер:
Зинга, Анен, Лефор, Камара, Аркю, Экоми, Куркуль, Абделли, Ульд-Халед, Рао-Лисоа, Леполь, Фофана, Унтонджи, Гайя, Биэнла, Комон, Эль-Мелали, Машин, Питер
Запасные: Альмада, Шерки, Ляказетт, Диарра, Кумбеди, Чалета-Цар, Тессманн, Акуоку, Дескам
Ницца
Булка, Данте, Бомбито, Менди, Гессан, Буанани, Бар, Сантамария, Будауи, Клосс, Лаборд, Дюпе, Абди, Луше, Диоп, Сансон, Бога, Моффи, Мукоко, Чо
Запасные: Гессан, Буанани, Чо, Лаборд, Дюпе, Бога, Сантамария, Клосс, Мукоко
Брест:
Бизот, Локо, Ндиайе, Фернандеш, Лала, Ле-Мелу, Думбия, Маньетти, Камара, Перейра Лаже, Ажорк, Кудер, Шардонне, Зогбе, Айдара, Дель Кастийо, Макалу, Балде, Сима, Сала
Запасные: Гессан, Буанани, Чо, Лаборд, Дюпе, Бога, Сантамария, Клосс, Мукоко
Сент-Этьен
Ларсоннер, Петро, Наде, Берно, Аппиа, Тардье, Эква, Муэффек, Давиташвили, Ваджи, Кардона, Мобле, Корню, Абдельхамид, Батубинсика, Мутон, Бушуари, Миладинович, Олд, Н´Гессан
Запасные: Берно, Кардона, Муэффек, Корню, Миладинович, Ваджи, Абдельхамид, Мобле, Мутон
Тулуза:
Рест, Маккензи, Крессуэлл, Канво, Каманси, Сьерро, Кассерес, Сидибе, Кинг, Магри, Гбоо, Хауг, Акдаг, Мессали, Зайц, Сака, Зулиани, Абухляль, Эджума, Бабика
Запасные: Берно, Кардона, Муэффек, Корню, Миладинович, Ваджи, Абдельхамид, Мобле, Мутон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Таблица Лиги 1 Статистика Лиги 1