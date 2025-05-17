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  • Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Осер», «Монако» Головина разгромлен «Лансом», «Марсель» обыграл «Ренн», «Гавр» Кузяева – «Страсбур»
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Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Осер», «Монако» Головина разгромлен «Лансом», «Марсель» обыграл «Ренн», «Гавр» Кузяева – «Страсбур»

В Лиге 1 все матчи заключительного, 34-го, тура проходят в субботу.

«ПСЖ» Матвея Сафонова в ранге чемпиона победил «Осер» (3:1), «Монако» без травмированного Александра Головина в гостях был разгромлен «Лансом» (0:4), «Марсель» дома переиграл «Ренн» (4:2), «Гавр» Далера Кузяева на выезде одолел «Страсбур» (3:2).

Чемпионат Франции

34-й тур

Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Пьер Моруа
Лилль
Завершен
2 - 1
-xG-
Реймс
Матч окончен
Кабелла   Мукау
89’
88’
Атангана Эдоа   Диаките
  Акпом
86’
84’
Окуму
Буадди   Сахрауи
80’
Дэвид   Акпом
73’
70’
Коне   Патрик
70’
Сьебатшо   Ибрахим
69’
Ито   Сангюи
60’
  Акьеме
59’
Бута   Тиа
2тайм
Перерыв
  Кабелла
37’
Лилль
Шевалье, Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Менье, Андре, Буадди, Харальдссон, Фернандес Пардо, Кабелла, Дэвид, Манноне, Кейяр, Манди, Умтити, Баккер, Мукау, Гомес, Сахрауи, Акпом
Запасные: Буадди, Баккер, Кабелла, Умтити, Гомес, Дэвид, Кейяр, Манди, Манноне
1тайм
Реймс:
Диуф, Акьеме, Бута, Кипре, Окуму, Секине, Атангана Эдоа, Гбане, Коне, Ито, Сьебатшо, Ольеро, Йенг, Сангюи, Коне, Москардо, Патрик, Тиа, Диаките, Ибрахим
Запасные: Буадди, Баккер, Кабелла, Умтити, Гомес, Дэвид, Кейяр, Манди, Манноне
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Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Ля Мено
Страсбур
Завершен
2 - 3
-xG-
Гавр
Матч окончен
90’
+9’
  Туре
Омобамиделе
90’
+8’
Омобамиделе
90’
+5’
89’
Казимир   Ндиайе
88’
Кешта   Жужу
Лемарешаль   Омобамиделе
88’
Нанаси
82’
Мара   Уаттара
79’
Барко   Диарра
73’
Баква   Амо-Амейо
73’
73’
Балло-Туре   Диавара
70’
  Казимир
64’
А. Айю   Пембеле
63’
Санганте   Хассан
  Нанаси
53’
2тайм
Перерыв
43’
  Туре
  Сантос
20’
Страсбур
Петрович, Дукуре, Сарр, Г. Дуэ, Нанаси, Лемарешаль, Барко, Сантос, Диегу Морейра, Баква, Мара, Юнссон, Омобамиделе, Силла, Сиссе, Соболь, Диарра, Эль-Мурабет, Уаттара, Амо-Амейо
Запасные: Силла, Эль-Мурабет, Барко, Мара, Юнссон, Соболь, Сиссе, Лемарешаль, Баква
1тайм
Гавр:
Горжлен, Льорис, Кенку, Санганте, Балло-Туре, Туре, Кешта, Него, Сумаре, А. Айю, Казимир, Дема, Загаду, Пембеле, Зуауи, Диавара, Кузяев, Ндиайе, Хассан, Жужу
Запасные: Силла, Эль-Мурабет, Барко, Мара, Юнссон, Соболь, Сиссе, Лемарешаль, Баква
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Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Стад ля Божуар
Нант
Завершен
3 - 0
-xG-
Монпелье
Матч окончен
Чиривелья   Ассумани
88’
Саймон   Гирасси
87’
  Аблин
79’
Коклен   Лепенан
73’
Томас   Сантонз
72’
Паллуа   Зезе
72’
Коклен
71’
Паллуа
57’
Томас
53’
49’
Шеннаи
46’
Саванье   Джодич
46’
Муанга   Саньян
2тайм
Перерыв
  Коклен
31’
25’
Тшато   Ндолло
  Саймон
18’
Нант
Антони Лопеш, Паллуа, Кастеллетто, Амьян, Леру, Дуглас, Чиривелья, Коклен, Томас, Саймон, Аблин, Карлгрен, Коцца, Сантонз, Зезе, Лепенан, Ассумани, Коко, Элиа, Гирасси
Запасные: Коклен, Чиривелья, Саймон, Карлгрен, Коко, Паллуа, Томас, Коцца, Элиа
1тайм
Монпелье:
Берто, Тшато, Шеннаи, Минкарелли, Омерагич, Муанга, Саванье, Ферри, Шотар, Кулибали, Ндиайе, Лекомт, Меите, Куяте, Саньян, Жюльен, Ндолло, Джодич
Запасные: Коклен, Чиривелья, Саймон, Карлгрен, Коко, Паллуа, Томас, Коцца, Элиа
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Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Болларт-Делелис
Ланс
Завершен
4 - 0
-xG-
Монако
Матч окончен
Медина   Сарр
90’
Эль-Энауи   Саид
88’
83’
Бен-Сегир   Аклиуш
83’
Минамино   Закария
Агиляр   Пуйи
80’
Диуф   Сотока
80’
Койялипу   Сатриано
80’
  Зарури
78’
74’
Иленикена   Мишаль
  Томассон
73’
66’
Диатта   Буабре
  Эль-Энауи
56’
52’
Магасса
46’
Тезе   Вандерсон
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Диатта
Медина
43’
  Эль-Энауи
21’
Ланс
Райан, Медина, Ба, Гради, Менди, Эль-Энауи, Томассон, Зарури, Агиляр, Диуф, Койялипу, Коффи, Каролевич, Челик, Сарр, Пуйи, Фюльжени, Сотока, Сатриано, Саид
Запасные: Пуйи, Каролевич, Саид, Сатриано, Фюльжени, Сотока, Коффи, Челик, Сарр
1тайм
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Мависса Элеби, Синго, Тезе, Магасса, Камара, Бен-Сегир, Минамино, Диатта, Иленикена, Маецки, Вандерсон, Керер, Закария, Аклиуш, Буабре, Бирет, Эмболо, Мишаль
Запасные: Пуйи, Каролевич, Саид, Сатриано, Фюльжени, Сотока, Коффи, Челик, Сарр
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Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
3 - 1
-xG-
Осер
Матч окончен
  Кварацхелия
88’
Гонсалу Рамуш
86’
84’
Массенго   Кулибали
84’
Синайоко   Диуссе
84’
Перрен   Айе
Гонсалу Рамуш
80’
77’
Диоманде
Дембеле   Гонсалу Рамуш
74’
Маркиньос   Бералдо
74’
71’
Акпа   Оппегор
71’
Траоре   Онаиву
  Маркиньос
67’
Жоау Невеш   Заир-Эмери
60’
Барколя   Д. Дуэ
60’
Фабиан Руис   Меюлю
60’
  Кварацхелия
59’
2тайм
Перерыв
34’
Перрен
30’
  Синайоко
ПСЖ
Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Дембеле, Кварацхелия, Сафонов, Люка Эрнандес, Бералдо, Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Меюлю, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ, Мбайе
Запасные: Маркиньос, Фабиан Руис, Дембеле, Сафонов, Барколя, Ли Кан Ин, Жоау Невеш, Люка Эрнандес, Мбайе
1тайм
Осер:
Леон, Менса, Жоли, Акпа, Ошо, Диоманде, Траоре, Массенго, Овусу, Перрен, Синайоко, Де Персен, Оппегор, Н''Гатта, Сиве, Кулибали, Диуссе, Онаиву, Бэйр, Айе
Запасные: Маркиньос, Фабиан Руис, Дембеле, Сафонов, Барколя, Ли Кан Ин, Жоау Невеш, Люка Эрнандес, Мбайе
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Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Стадион Велодром
Марсель
Завершен
4 - 2
-xG-
Ренн
Матч окончен
90’
+4’
Самба   Манданда
  Рабьо
90’
+2’
Дедич
89’
Гуири   Мопе
83’
77’
  Гомес
71’
Блас   Олаигбе
Роу   Харит
71’
Мерлен   Дедич
64’
Беннасер   Надир
64’
Мурильо
64’
61’
Матусива   Джеймс
61’
Коне   Фофана
61’
Жаке   Гомес
50’
Ассиньон
Луис Фелипе   Лирола
46’
2тайм
Перерыв
  Гринвуд
45’
+1’
Луис Фелипе
40’
  Рабьо
38’
30’
Руо
29’
Коне
Гринвуд
27’
  Гринвуд
21’
14’
  Коне
Марсель
Рульи, Мерлен, Балерди, Луис Фелипе, Мурильо, Рабьо, Хейбьерг, Беннасер, Роу, Гуири, Гринвуд, де Ланге, Гарсия, Корнелиус, Лирола, Дедич, Харит, Надир, Луис Энрике, Мопе
Запасные: Роу, Мерлен, Гуири, Луис Энрике, Луис Фелипе, Беннасер, Гарсия, Корнелиус, де Ланге
1тайм
Ренн:
Самба, Трюффер, Брассье, Руо, Жаке, Сиссе, Блас, Коне, Матусива, Ассиньон, Калимуэндо, Манданда, Нагида, Хатебур, Фофана, Джеймс, Фурухаси, Олаигбе, Гомес, Меите
Запасные: Роу, Мерлен, Гуири, Луис Энрике, Луис Фелипе, Беннасер, Гарсия, Корнелиус, де Ланге
Подробнее
Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Групама Стэдиум
Лион
Завершен
2 - 0
-xG-
Анжер
Матч окончен
90’
+1’
Комон
Шерки   Абнер
90’
Чалета-Цар   Баришич
89’
84’
Рао-Лисоа   Машин
84’
Леполь   Питер
Ляказетт   Микаутадзе
79’
Альмада   Толиссо
78’
73’
Камара   Биэнла
  Ляказетт
72’
Тессманн   Матич
69’
62’
Экоми   Эль-Мелали
62’
Ульд-Халед   Комон
58’
Рао-Лисоа
  Ляказетт
55’
2тайм
Перерыв
Чалета-Цар
25’
12’
Лефор
Лион
Лукас Перри, Тальяфико, Ниакате, Чалета-Цар, Мэйтленд-Найлз, Верету, Тессманн, Фофана, Альмада, Шерки, Ляказетт, Дескам, Диарра, Абнер, Кумбеди, Баришич, Акуоку, Толиссо, Матич, Микаутадзе
Запасные: Альмада, Шерки, Ляказетт, Диарра, Кумбеди, Чалета-Цар, Тессманн, Акуоку, Дескам
1тайм
Анжер:
Зинга, Анен, Лефор, Камара, Аркю, Экоми, Куркуль, Абделли, Ульд-Халед, Рао-Лисоа, Леполь, Фофана, Унтонджи, Гайя, Биэнла, Комон, Эль-Мелали, Машин, Питер
Запасные: Альмада, Шерки, Ляказетт, Диарра, Кумбеди, Чалета-Цар, Тессманн, Акуоку, Дескам
Подробнее
Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Альянц Ривьера
Ницца
Завершен
6 - 0
-xG-
Брест
Матч окончен
  Абди
90’
+4’
90’
+2’
Балде
Клосс   Абди
85’
83’
Ажорк   Балде
  Моффи
82’
80’
Ле-Мелу   Макалу
79’
Локо   Айдара
Лаборд   Сансон
78’
Гессан   Моффи
78’
  Лаборд
75’
Сантамария   Луше
69’
Буанани   Диоп
69’
64’
Перейра Лаже   Сима
64’
Думбия   Дель Кастийо
62’
Маньетти
48’
Ндиайе
2тайм
Перерыв
33’
Ле-Мелу
  Буанани
28’
26’
Локо
  Лаборд
19’
  Гессан
16’
Ницца
Булка, Данте, Бомбито, Менди, Гессан, Буанани, Бар, Сантамария, Будауи, Клосс, Лаборд, Дюпе, Абди, Луше, Диоп, Сансон, Бога, Моффи, Мукоко, Чо
Запасные: Гессан, Буанани, Чо, Лаборд, Дюпе, Бога, Сантамария, Клосс, Мукоко
1тайм
Брест:
Бизот, Локо, Ндиайе, Фернандеш, Лала, Ле-Мелу, Думбия, Маньетти, Камара, Перейра Лаже, Ажорк, Кудер, Шардонне, Зогбе, Айдара, Дель Кастийо, Макалу, Балде, Сима, Сала
Запасные: Гессан, Буанани, Чо, Лаборд, Дюпе, Бога, Сантамария, Клосс, Мукоко
Подробнее
Лига 1. 34 тур
17 мая 19:00, Жоффруа-Гишар
Сент-Этьен
Завершен
2 - 3
-xG-
Тулуза
Матч окончен
90’
Рест
86’
Магри   Бабика
86’
Каманси   Акдаг
Бушуари
84’
Кардона   Н´Гессан
83’
72’
Сидибе   Мессали
Давиташвили
70’
70’
Кассерес
Ваджи   Олд
69’
  Батубинсика
63’
59’
Кинг   Абухляль
58’
  Гбоо
Берно   Батубинсика
46’
2тайм
Перерыв
  Тардье
38’
Ваджи
30’
Муэффек   Бушуари
23’
15’
  Кинг
10’
  Каманси
Сент-Этьен
Ларсоннер, Петро, Наде, Берно, Аппиа, Тардье, Эква, Муэффек, Давиташвили, Ваджи, Кардона, Мобле, Корню, Абдельхамид, Батубинсика, Мутон, Бушуари, Миладинович, Олд, Н´Гессан
Запасные: Берно, Кардона, Муэффек, Корню, Миладинович, Ваджи, Абдельхамид, Мобле, Мутон
1тайм
Тулуза:
Рест, Маккензи, Крессуэлл, Канво, Каманси, Сьерро, Кассерес, Сидибе, Кинг, Магри, Гбоо, Хауг, Акдаг, Мессали, Зайц, Сака, Зулиани, Абухляль, Эджума, Бабика
Запасные: Берно, Кардона, Муэффек, Корню, Миладинович, Ваджи, Абдельхамид, Мобле, Мутон
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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