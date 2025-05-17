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«Мы просим вас вмешаться и потребовать от ISU официальных разъяснений причин нашего недопуска». Степанова и Букин записали обращение к главе МОК

Степанова и Букин обратились к Ковентри с просьбой допустить их к отбору на Игры.

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты из России к участию в олимпийском отборе. Нейтральный статус получили только представители одиночного катания.

Александра Степанова и Иван Букин были главными претендентами на поездку на олимпийский отбор в танцах на льду. 

«Мы – российские фигуристы, представляющие нашу страну на международной арене более 10 лет. Мы являемся призерами чемпионатов Европы, участниками чемпионатов мира и Олимпийских игр 2022 года в Пекине и претендентами на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане. 

С огромной болью и разочарованием мы узнали на днях, что Международный союз конькобежцев принял решение не допускать нас до отбора для участия в Олимпийских играх. К сожалению, мы не получили официальных объяснений причин этого решения. 

Это обращение – попытка получить ответы, которые мы как профессиональные спортсмены заслуживаем. 

Уважаемая комиссия ISU, мы хотим понять, за что вы исключили нас из списка претендентов. Какие конкретные действия или обстоятельства послужили основанием для такого решения. Почему наша пара не получила даже права побороться за участие в Олимпиаде. По каким критериям осуществлялся отбор. И был ли он прозрачен и един для всех спортсменов. 

Мы обращаемся не только к ISU, но и к госпоже Кирсти Ковентри как к президенту Международного олимпийского комитета. Мы понимаем, что решение принималось не лично вами. Но искренне верим, что человек с вашим опытом и авторитетом способен повлиять не действия спортивных организаций. 

Госпожа Ковентри, мы обращаемся к вам в первую очередь как к человеку, который сам прошел через годы тяжелых тренировок, напряженных отборов, волнение стартов и радости побед. Мы уверены, что вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде. 

Для нас это уже не первый случай. В 2018 году мы были лишены права участвовать в Олимпийских играх без объяснения причин. Тогда нас даже не уведомили заранее, мы не были ни в чем обвинены, ни в чем виновны. Мы просто продолжили тренироваться. Сегодня история повторяется, и мы вновь остаемся без ответов. 

Мы не политики, мы спортсмены. Мы фигуристы, которые с детства работали ради права выйти на олимпийский лед. 

Испокон веков олимпийские ценности формировались стремлением к совершенству, честной конкуренцией, взаимным уважением. И где же эти ценности сегодня? 

Госпожа Ковентри, вы гордость своей страны Зимбабве. Представьте, если бы по факту гражданства вас лишили права выступать на Олимпиаде. Без объяснений. Без суда и права на защиту. Сегодня именно так поступают с нами. 

Мы просим вас как представителя олимпийского движения вмешаться и потребовать от ISU официальных разъяснений причин нашего недопуска. 

Мы просим вернуть нам право на честную борьбу. Вернуть нам нашу мечту. Мы верим в олимпийский дух. Верим, что спорт должен быть вне политики. Мы надеемся, что вы тоже верите», – сказали Степанова и Букин. 

ВИДЕО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Степановой
logoМОК
logoАлександра Степанова
танцы на льду
logoКирсти Ковентри
олимпийская квалификация
logoISU
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