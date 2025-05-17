Цунода разбил болид в квалификации в Имоле – машина перевернулась после удара о барьеры

Цунода попал в серьезную аварию в Имоле.

Инцидент произошел в первом сегменте квалификации к Гран-при Эмилии -Романьи.

Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода не справился с управлением в шестом повороте и влетел в барьеры. Машина перевернулась и получила огромные повреждения.

Сессию прервали красными флагами. Пилот самостоятельно выбрался из болида и отправился на медицинское обследование.

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