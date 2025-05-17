Цунода разбил болид в квалификации в Имоле – машина перевернулась после удара о барьеры
Цунода попал в серьезную аварию в Имоле.
Инцидент произошел в первом сегменте квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.
Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода не справился с управлением в шестом повороте и влетел в барьеры. Машина перевернулась и получила огромные повреждения.
Сессию прервали красными флагами. Пилот самостоятельно выбрался из болида и отправился на медицинское обследование.
Домашняя квала «Феррари»: сверхбыстрые «Макларены» против таланта Ферстаппена в борьбе за поул
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости