«Краснодар» лидирует в РПЛ с отрывом в 4 очка при матче в запасе у «Зенита». Команда Мусаева станет чемпионом, если петербуржцы проиграют «Ростову»
«Краснодар» оторвался на четыре очка от «Зенита» в таблице РПЛ.
Команда тренера Мурада Мусаева обыграла «Оренбург» (2:1) в гостях в матче 29-го тура Мир РПЛ.
По ходу игры «быки» уступали 0:1, но голы Джона Кордобы и Лукаса Оласы позволили команде сделать камбэк.
Таким образом, «Краснодар» набрал 64 очка в 29 матчах и возглавляет таблицу чемпионата.
Отрыв от «Зенита» (60 очков, 28 матчей) увеличился до четырех очков при матче в запасе у петербуржцев.
18 мая «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова». «Краснодар» станет чемпионом в случае поражения команды Сергея Семака.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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