Власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой по причине дороговизны («Бизнес Online»)
Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой.
Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Загитовой планировалось построить в Казани.
Как сообщает издание «Бизнес Online», проект будущего объекта не прошел согласование у руководства республики по причине дороговизны.
«Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард рублей. При этом предлагалось сделать все по классике: лед, раздевалки, тренажерный зал, танцевальный зал и т. д. Просто такие нынче расценки на строительство, объясняют нам причастные к проекту люди.
В другое время идее дали бы зеленый свет, но сейчас готовность республики вкладываться в центры фигурного катания, конечно, ограничена», – говорится в статье «БО».
«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла – уже 1,5 года без сдвигов
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Бизнес Online
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