Хейсен перешел в «Реал» из «Борнмута» за 50 млн фунтов. Контракт защитника – до 2030 года

Дин Хейсен переходит в «Реал».

Переход 20-летнего защитника по окончании сезона подтвердил «Борнмут».

«Хейсен присоединится к «Реалу» в конце сезона после того, как [испанский] клуб активирует пункт о его отступных», – говорится в сообщении «Борнмута».

Также о трансфере объявил «Реал». Контракт с Дином будет рассчитан до 2030 года.

«Мадрид » выплатит за 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании сумму отступных в 50 миллионов фунтов (59,5 млн евро). Дин подпишет контракт до 2030-го с зарплатой 9 млн евро в год .

58 млн евро – столько «Реал» платит за 20-летнего Хейсена из «Борнмута»