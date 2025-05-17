Хейсен перешел в «Реал» из «Борнмута» за 50 млн фунтов. Контракт защитника – до 2030 года
Дин Хейсен переходит в «Реал».
Переход 20-летнего защитника по окончании сезона подтвердил «Борнмут».
«Хейсен присоединится к «Реалу» в конце сезона после того, как [испанский] клуб активирует пункт о его отступных», – говорится в сообщении «Борнмута».
Также о трансфере объявил «Реал». Контракт с Дином будет рассчитан до 2030 года.
«Мадрид» выплатит за 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании сумму отступных в 50 миллионов фунтов (59,5 млн евро). Дин подпишет контракт до 2030-го с зарплатой 9 млн евро в год.
58 млн евро – столько «Реал» платит за 20-летнего Хейсена из «Борнмута»
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Борнмута» в X
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