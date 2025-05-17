Овечкин о завершении карьеры в НХЛ: «Не думал об этом. Сделаю все, чтобы хорошо провести следующий сезон, а дальше будет видно»

Александр Овечкин заявил, что пока не задумывался о завершении карьеры в НХЛ.

Как сообщает журналист Том Гулитти, капитан «Вашингтона » заявил, что пока не задумывался, станет ли следующий сезон его последним в НХЛ . Летом Овечкин снова будет готовиться с личным тренером, в сентябре ему исполнится 40 лет.

«Честно говоря, я еще об этом не думал. Посмотрим, как все сложится. Конечно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы хорошо провести следующий сезон, а дальше, как я уже сказал, будет видно», – сказал Александр Овечкин .

«Вашингтон» завершил сезон, уступив 1-4 в серии с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В апреле он установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах лиги (897), побив достижение Уэйна Гретцки (894).