Карпин о матче с Медиалигой: «Завтра мои соседи скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже лига. Это не нормально»

Валерий Карпин рассказал, как относится к идее сыграть против сборной Медиалиги.

– Обсуждалась новость о возможном матче сборных России и Медиалиги…

– Это желание медиафутбола. Представь, [в этом матче] травмируется футболист сборной России – что ему потом делать? Ему это надо? Точно не надо.

– А вы сами как на это смотрите?

– Нет. Не то что я не хочу, но это не нормально. Завтра соберутся мои друзья и соседи, скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже есть лига...

Это реально не нормально. Я замечательно отношусь к Медиалиге, есть такой формат, играйте. Но при чем здесь национальная сборная? Национальная сборная России должна играть против сборных других стран.

– Как оцените шанс игрока Медиалиги дорасти до сборной России?

– Как чудо. Чудеса случаются, – сказал главный тренер сборной России.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

России не было на ЧМ Пике – почему?