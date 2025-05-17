Генич о работе в этом сезоне: «Очень собой доволен. Буду в номинантах на главный комментаторский приз. И первый, и второй отрезок прошел ровно и без спадов»

Константин Генич доволен своей работой в этом сезоне.

«Сегодня прокомментировал заключительный матч РПЛ в этом сезоне. В последнем туре меня ждет онлайн, перекличка всех 8 матчей тура. Обожаю этот формат.

Честно признаюсь: очень собой доволен. Буду в номинантах на главный комментаторский приз. Пусть и нескромно, понимаю.

Но по ощущениям, и первый, и второй отрезок прошел ровно и без спадов. В отличии от нескольких команд 😏😜.

Спасибо, РПЛ, что ты есть! Люблю», – написал комментатор «Матч ТВ » в своем телеграм-канале.