Мяч попал в руку Тормены в штрафной «Краснодара» на 87-й после прострела Караташа. Казарцев не назначил пенальти, ВАР подтвердил
Мяч попал в руку в штрафной «Краснодара» на 87-й минуте игры с «Оренбургом».
Мяч попал в руку Витора Тормены в штрафной краснодарского клуба на 87-й минуте после прострела Казымджана Караташа.
Главный арбитр Василий Казарцев сразу не стал ставить пенальти. Затем показали титр, что ВАР подтвердил его решение.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
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Опубликовано: Sports
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