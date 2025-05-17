Мяч попал в руку Тормены в штрафной «Краснодара» на 87-й после прострела Караташа. Казарцев не назначил пенальти, ВАР подтвердил

Мяч попал в руку в штрафной «Краснодара» на 87-й минуте игры с «Оренбургом».

Мяч попал в руку Витора Тормены в штрафной краснодарского клуба на 87-й минуте после прострела Казымджана Караташа.

Главный арбитр Василий Казарцев сразу не стал ставить пенальти. Затем показали титр, что ВАР подтвердил его решение.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»