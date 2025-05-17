Экс-жена Сафонова рассказала, что Матвей проиграл дело о лишении дочери права собственности на квартиру: «Скрываясь в недружественной стране, он стал забывать о российских правовых реалиях»

Экс-жена Матвея Сафонова сообщила, что вратарь проиграл одно из дел.

Анастасия Казачек заявила, что футболист проиграл дело о лишении дочери права собственности на квартиру в Краснодаре.

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Вратарь «ПСЖ » обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении требований жалобы Сафонова. Адвокат вратаря Андрей Крючков заявлял, что сторона футболиста подаст апелляцию в Верховный суд РФ. Во вторник Казачек сообщила, что Верховный суд РФ отклонил апелляцию Сафонова на решение о выплате алиментов.

«Выступающий теперь за футбольный клуб недружественной страны Матвей Сафонов вместе с адвокатами после серии из 7 проигранных судебных процессов в 2024 году вчинили в 2025 году в Никулинский районный суд г. Москвы очередной иск.

На этот раз голкипер просил суд лишить свою малолетнюю дочь права собственности на ее квартиру в г. Краснодаре, приобретенную за 12,5 млн (а не за 60 млн, как Сафонов с адвокатами заявляют в СМИ).

Изучив иск звездного футболиста, судьи не нашли оснований для его удовлетворения. Матвей Сафонов сначала проиграл дело в Никулинском районном суде Москвы (23.01.2025), а затем и в апелляционном корпусе Московского городского суда (16.04.2025).

Не сыскав успеха в Москве, адвокаты Матвея Сафонова решили попытать удачу на юге России и обратились с аналогичным иском в Прикубанский районный суд г. Краснодара. Во втором деле Фемида также одарила улыбкой именно ребенка, поэтому Матвея Сафонова и его адвокатскую свиту 04.04.2025 постигло очередное сутяжное фиаско.

Скрываясь от отечественного правосудия в недружественной для России стране, Матвей Сафонов, не исполняющий более трех лет надлежащим образом требования закона РФ об уплате алиментов, стал забывать о российских правовых реалиях, направленных на защиту детства, материнства и традиционных ценностей российского народа.

Надеюсь, что теперь ребенок может спокойно находиться в своей квартире под защитой российского правосудия», – заявила Казачек.