ЧМ-2025. Финляндия сыграет с Латвией, США – с Германией, Казахстан против Чехии, Канада встретится со Словакией
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.
Финляндия сыграет с Латвией, США – с Германией, Казахстан против Чехии, Канада встретится со Словакией.
Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.
Чемпионат мира-2025
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости