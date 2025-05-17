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ЧМ-2025. Финляндия сыграет с Латвией, США – с Германией, Казахстан против Чехии, Канада встретится со Словакией

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.

Финляндия сыграет с Латвией, США – с Германией, Казахстан против Чехии, Канада встретится со Словакией.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
результаты матчей
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