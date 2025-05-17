Паолини выиграла второй титул WTA 1000 и войдет в топ-4
Жасмин Паолини обыграла Коко Гауфф в финале турнира в Риме – 6:4, 6:2.
Гауфф проиграла второй финал тысячника подряд.
Итальянка выиграла второй титул WTA 1000 карьере (также Дубай-2024). Всего это ее третий титул и первый – на грунте.
Паолини стала первой с 1985 года итальянкой, выигравшей титул в Риме. 40 лет назад чемпионкой стала Рафаэлла Реджи.
За счет этого результата Паолини сместит Игу Швентек с четвертой строчки рейтинга.
Завтра Паолини вместе с Сарой Эррани сыграет с Вероникой Кудерметовой и Элизой Мертенс в финале парного турнира.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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