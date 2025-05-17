Гран-при Эмилии-Романьи-2025. Онлайн квалификации. Лоусон, Хюлькенберг, Окон, Бермэн и Цунода выбыли после 1-го сегмента
Начало – в 17:00 по московскому времени.
За ходом сессии можно следить на странице онлайна Спортса’‘:
Домашняя квала «Феррари»: сверхбыстрые «Макларены» против таланта Ферстаппена в борьбе за поул
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
17 мая 2025 года
Квалификация
1-й сегмент
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.15,175
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,325
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,520
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,642
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,677
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,719
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,762
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,768
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,812
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,933
11. Алекс Албон («Уильямс») +0,948
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,988
13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,078
14. Франко Колапинто («Альпин») +1,081
15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,165
Выбыли после первого сегмента:
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,204
17. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,343
18. Эстебан Окон («Хаас») +1,438
19. Оливер Бермэн («Хаас») +1,743
20. Юки Цунода («Ред Булл») – не показал времени