Гран-при Эмилии-Романьи-2025. Онлайн квалификации. Лоусон, Хюлькенберг, Окон, Бермэн и Цунода выбыли после 1-го сегмента

В Имоле пройдет квалификация к Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».

Начало – в 17:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна Спортса’‘:

Домашняя квала «Феррари»: сверхбыстрые «Макларены» против таланта Ферстаппена в борьбе за поул

Гран-при Эмилии-Романьи

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

17 мая 2025 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.15,175

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,325

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,520

4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,642

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,677

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,719

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,762

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,768

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,812

10. Шарль Леклер («Феррари») +0,933

11. Алекс Албон («Уильямс») +0,948

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,988

13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,078

14. Франко Колапинто («Альпин») +1,081

15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,165

Выбыли после первого сегмента:

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,204

17. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,343

18. Эстебан Окон («Хаас») +1,438

19. Оливер Бермэн («Хаас») +1,743

20. Юки Цунода («Ред Булл») – не показал времени